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    СК начал расследование после обстрела погранпункта в Курской области

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    2 комментария

    Следственный комитет РФ начал расследование по факту обстрела пограничного пункта в Курской области украинскими военными. Об этом поздно вечером 13 апреля сообщил телеграм-канал СК РФ.

    «13 апреля 2022 года произошел обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет», — уточняется в сообщении.

    Ранее в среду губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины российского пограничного пункта. В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили о возможном ответе.

    Напомним, что в ряде регионов России, граничащих с Украиной, был введен «желтый», высокий, уровень террористической угрозы.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди
    azul
    Какие-то самоубийцы. Подходят, стреляют, зачем, не понятно, дожидаются подавления.
    Удивительные люди!
    И СК удивительный.
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