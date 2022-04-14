СК начал расследование после обстрела погранпункта в Курской области

Следственный комитет РФ начал расследование по факту обстрела пограничного пункта в Курской области украинскими военными. Об этом поздно вечером 13 апреля сообщил телеграм-канал СК РФ.



«13 апреля 2022 года произошел обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет», — уточняется в сообщении.



Ранее в среду губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле со стороны Украины российского пограничного пункта. В Минобороны РФ, в свою очередь, предупредили о возможном ответе.

