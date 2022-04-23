Венецианская биеннале назвала лауреатов. Россия не участвовала, а Украине посвятили площадь

Днем 23 апреля, в первый официальный день работы для широкой публики Венецианской биеннале, были объявлены ее победители. Лучшим павильоном признан британский — в нем представлен проект художницы Сони Бойс, вобравший голоса и видеоизображения пяти женщин африканского или азиатского происхождения, среди которых — известная поп-певица Танита Тикарам.

Еще одна темнокожая обладательница «Золотого льва» — афроамериканка Симона Ли, которая признана лучшим художником основного проекта. «Серебряный лев» — у ливанца Эли Черри, проживающего в Париже.

Россия в этом году не принимала участия самостоятельно, после того как свои работы отказались представлять художники, отобранные для показа в национальном павильоне. Само здание в саду Жардини, недавно прошедшее ремонт, стояло под охраной итальянской службы безопасности во время предпоказов для прессы и гостей, чтобы уберечь его от вандализма. Тем не менее 22 апреля один акционист фасад все же испортил — им оказался белорус Алексей Кузьмич, приписавший красной краской к слову Russia буквы «Belo» и вставший перед ним в полуобнаженном виде, раскрасив свое тело золотым и красным. Свою акцию он назвал «ТранСССРверсия: деликатес для просвещенного едока, или Конъюнктура», перечислив среди «ингредиентов» все наболевшее — от изоляции и санкций до раболепства, вранья, мракобесия и ненависти к Западу.

