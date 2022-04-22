Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рублях

Европейские компании, возможно, смогут оплачивать поставки российского газа в рублях, не нарушая санкции. Об этом 22 апреля сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии, разосланное странам-членам ЕС. Однако отмечается, что пока неясно, как будет работать такая процедура.

В документе указывается, что схема, в соответствии с которой компании должны открывать счета в Газпромбанке, а платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли, «не обязательно препятствует процессу оплаты, который будет соответствовать режиму санкций ЕС».