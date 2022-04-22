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    Экономика и санкции

    Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рублях

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    17 комментариев

    Европейские компании, возможно, смогут оплачивать поставки российского газа в рублях, не нарушая санкции. Об этом 22 апреля сообщает Reuters со ссылкой на заявление Еврокомиссии, разосланное странам-членам ЕС. Однако отмечается, что пока неясно, как будет работать такая процедура.

    В документе указывается, что схема, в соответствии с которой компании должны открывать счета в Газпромбанке, а платежи в евро или долларах будут конвертироваться в рубли, «не обязательно препятствует процессу оплаты, который будет соответствовать режиму санкций ЕС».

    14 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что Еврокомиссия посчитала нарушением санкций исполнение требований об оплате российского газа в рублях. Такие же заявления делали и власти ряда европейских стран, например Италия.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (17)

    stockstrey
    Почему мы так плохо действуем через Китайских партнёров. Например, Apple очень боится потерять китайский рынок, нужно заставить Apple чтобы разрешили установку приложений в обход App Store. Закон о приземлении фактически ничего не дал, раз в России не были созданы свои магазины приложений. Также нужно срочно судиться с Евросоюзом по поводу возврата активовов, обязательно это судебное заседание нужно транслировать на всех китайцев. Взять комиссию из Китайских юристов, и публично показывать, как европейцы будут нарушать законы.
    274580688
    Идея в том, чтобы выполнить заветы Верхнего Командующего, типо, плотите в рублях. Ну и будут платить...в евро в Газпромбанк, который обменяет тут евро на рубли и заплатит здесь за газ. Вот такой вот бред, чтобы не травмировать лишний раз болезных головой. Всё хорошо, по плану, мы всех победили и они платят в рублях. Автоваз возвращается в родную гавань и снова будет делать машины по итальянской лицензии
    Главный спец по технике консервации
    Сами печатать будут?
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