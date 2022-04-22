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    Музыка

    «Всё это не мы, всё это они». Борис Гребенщиков выложил новую песню

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    17 комментариев

    Лидер группы «Аквариум» в ночь на 22 апреля выложил на YouTube новую песню «Ворожба», в которой осмыслил происходящее.

    «Колдуй баба, колдуй дед // В тёмном небе странный след // Как-то завелась эта гниль и мразь // И никакого завтра больше нет», — поет Гребенщиков. В тексте он цитирует популярный аргумент («всё это не мы, всё это они») и приходит к выводу, что «против самого себя не попрешь», лишь констатируя, что «в сердце выросли гробы», и выражая надежду на возвращение светлых времен.

    В видеоролике Борис Борисович исполняет «Ворожбу», как и другие песни цикла «Подношение нашему времени», один под гитару в саду, записывая себя сам.

    Автор: Борис Гребенщиков / YouTube

    С недавних пор Гребенщиков завел канал в «Телеграме», где можно следить за его творчеством и слушать новые записи. Что касается его группы «Аквариум» — еще в начале марта было объявлено, что она отменяет все концерты «до лучших времен».

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    Комментарии (17)

    Савва Морозов
    гарсон номер раз, потерял гарсона номер два.
    260567431
    "Эта земля была нашей... Пора вернуть эту землю себе. "
    Satyr
    Раз ботоферма набежала - хорошая песня!
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