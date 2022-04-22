«Всё это не мы, всё это они». Борис Гребенщиков выложил новую песню

Лидер группы «Аквариум» в ночь на 22 апреля выложил на YouTube новую песню «Ворожба», в которой осмыслил происходящее.



«Колдуй баба, колдуй дед // В тёмном небе странный след // Как-то завелась эта гниль и мразь // И никакого завтра больше нет», — поет Гребенщиков. В тексте он цитирует популярный аргумент («всё это не мы, всё это они») и приходит к выводу, что «против самого себя не попрешь», лишь констатируя, что «в сердце выросли гробы», и выражая надежду на возвращение светлых времен.

В видеоролике Борис Борисович исполняет «Ворожбу», как и другие песни цикла «Подношение нашему времени», один под гитару в саду, записывая себя сам.