«Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы». Беглов рассказал, чем петербургской промышленности полезны санкции

«Санкции сегодня должны пойти не во вред нам, а это как раз возможность перестроиться и сделать шаг вперед к собственному развитию и независимости», — заявил Беглов. По мнению губернатора, зависимость России от продукции других стран нарастала. «Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы — зачем свое делать, если можно купить, и дешевле, и все остальное. Через пять бы были настолько зависимы, что было бы трудно из этого выходить», — сказал он.



При этом антироссийские санкции, по словам петербургского градоначальника, ударили по «простым людям» в странах, которые их ввели. Министерства этих государств, в частности, советуют своим гражданам «меньше мыться, меньше тормозить». «Полную ванну принимаешь? Если наш потребитель узнает, что вы так пользуетесь, нас просто-напросто порвут», — пересказал Беглов диалог с «коллегой из Великобритании».

