    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-в

    769мм

    53%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы». Беглов рассказал, чем петербургской промышленности полезны санкции

    1319
    14 комментариев

    Западные санкции помогут России вернуться к «развитию и независимости». Такое мнение высказал губернатор Петербурга Александр Беглов 21 апреля на собрании «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

    «Санкции сегодня должны пойти не во вред нам, а это как раз возможность перестроиться и сделать шаг вперед к собственному развитию и независимости», — заявил Беглов. По мнению губернатора, зависимость России от продукции других стран нарастала. «Еще бы лет 10 прошло, и расслабились бы — зачем свое делать, если можно купить, и дешевле, и все остальное. Через пять бы были настолько зависимы, что было бы трудно из этого выходить», — сказал он.

    При этом антироссийские санкции, по словам петербургского градоначальника, ударили по «простым людям» в странах, которые их ввели. Министерства этих государств, в частности, советуют своим гражданам «меньше мыться, меньше тормозить». «Полную ванну принимаешь? Если наш потребитель узнает, что вы так пользуетесь, нас просто-напросто порвут», — пересказал Беглов диалог с «коллегой из Великобритании».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    Денеб
    Как, Сашок? А личные санкции (арест зарубежных активов, запрет на въезд в ЕС и США) тоже полезны? Поделился бы опытом......
    Диванный Эксперт
    Хорошо, что Беглов пришёл. Хоть кто-то понял, что производство развивать нужно. Все об этом молчали.
    Диванный Эксперт
    А вот двадцать лет подряд заниматься созданием промышленности кто не давал? Может тот, кто территории предприятий жилыми комплексами застроил?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний