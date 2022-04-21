РБК: Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России с активами больше €10 тыс.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют на счетах активы общей стоимостью более €10 тысяч. Об этом 21 апреля пишет РБК со ссылкой на сообщение в чате поддержки площадки.



Уточняется, что такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства, им будет позволено только выводить свои активы.



При этом в Binance заявили, что прекращать работу в России не планируют, но поддержат санкции, «если того потребует международное сообщество».

