РБК: Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователей из России с активами больше €10 тыс.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют на счетах активы общей стоимостью более €10 тысяч. Об этом 21 апреля пишет РБК со ссылкой на сообщение в чате поддержки площадки.
Уточняется, что такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства, им будет позволено только выводить свои активы.
При этом в Binance заявили, что прекращать работу в России не планируют, но поддержат санкции, «если того потребует международное сообщество».
В конце прошлого года Центробанк заявил, что россияне ежегодно совершают операции с криптовалютой на 5 млрд долларов. В ЦБ, однако, считают криптовалюты высокоспекулятивным инструментом, являющимся финансовой пирамидой. В начале апреля 2022-го Минфин доработал и внес в федеральное правительство законопроект о регулировании цифровых валют.