В УФАС объяснили, почему выдали петербурженке предостережение из-за комментария в СМИ о росте цен на цветы

Накануне Ксения Масленникова рассказала , что в документе антимонопольщики «предостерегали» ее от публичных заявлений о росте цен, хотя комментарий не касался этого напрямую.

Заявление о возможном росте цен на цветочную продукцию может быть воспринято участниками рынка как ориентир для ведения своей деятельности. Так в Петербургском УФАС 20 апреля объяснили «Фонтанке», зачем выдали предостережение управляющей цветочной студии после публикации ее комментария о ситуации на рынке в статье «Делового Петербурга».

«Издержки на поиск альтернативных путей доставки поднимут стоимость цветов минимум на 10–15%. Цены будут постоянно расти до тех пор, пока крупные поставщики не найдут новые логистические возможности и не урегулируют правовые вопросы», — говорится в статье. Но эти слова не являются прямой или косвенной речью сотрудницы цветочного.



В УФАС Петербурга пояснили, что такое заявление может быть принято другими участниками рынка как ориентир. Проще говоря, здесь не подразумевается, что компании, которые участвовали в публикации, повышали или собираются повысить цены, но их коллеги из отрасли могут принять слова как руководство к действию. В управлении отметили, что письма получили все герои публикации.



Предостережение — это профилактическая мера. Направляя его, антимонопольный орган напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен и возможного нарушения законодательства. В конце февраля ФАС выдала предостережение гендиректору сети магазинов электроники DNS Дмитрию Алексееву. Он заявил в СМИ, что из-за ажиотажного спроса и образовавшегося дефицита ретейлер поднял цены на 30%.

