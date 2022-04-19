    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, с-в

    769мм

    62%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    СМИ: ФАС отправила предупреждение сотруднице цветочного из Петербурга из-за комментария для статьи о повышении цен

    3015
    4 комментария

    Сотрудница цветочной студии в Петербурге Ксения Масленникова получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждение о том, что делать публичные заявления о ситуации с ценами «недопустимо». Об этом пишет «Новая газета. Европа» 19 апреля.

    По данным издания, письмо ФАС было связано с комментарием, который Масленникова дала «Деловому Петербургу» для статьи о цветочном рынке. Флорист рассказала, что большая часть товаров в компании, где она работает, импортная. Через два дня ведомство отправило Масленниковой обращение, в котором ее «предостерегали» от публичных заявлений о росте цен, хотя комментарий не касался этой темы напрямую. В ФАС объяснили это возможным «нарушением антимонопольного законодательства». В письме, которое получила Масленникова, указана ссылка на материал, для которого она давала комментарий.

    «Мне знакомые сказали, что это статья висела в «Яндексе» наверху поисковика, возможно в связи с этим и заинтересовала [ФАС]. Кто и что сказал — разбираться не стали. Главное, видимо, общая атмосфера стабильности», — сказала Масленникова.

    В управлении ФАС по Санкт-Петербургу на звонок «Фонтанки» не ответили.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Radio
    Закрыть доступ к информации о ценах на все. И запретить публиковать данные, если они случайно стали известными.
    07A
    Ага, я тоже сначала прочел ФСБ, но оказалось и ФАС не теряет бдительности! Чего то Роспотребнадзор и комунальщики сегодня отстают!
    Alex_D
    Ну это уже какие-то перегибы. ФАС заняться больше нечем? Пол-года жалобу рассматривают.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний