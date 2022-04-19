СМИ: ФАС отправила предупреждение сотруднице цветочного из Петербурга из-за комментария для статьи о повышении цен

Сотрудница цветочной студии в Петербурге Ксения Масленникова получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупреждение о том, что делать публичные заявления о ситуации с ценами «недопустимо». Об этом пишет «Новая газета. Европа» 19 апреля.
По данным издания, письмо ФАС было связано с комментарием, который Масленникова дала «Деловому Петербургу» для статьи о цветочном рынке. Флорист рассказала, что большая часть товаров в компании, где она работает, импортная. Через два дня ведомство отправило Масленниковой обращение, в котором ее «предостерегали» от публичных заявлений о росте цен, хотя комментарий не касался этой темы напрямую. В ФАС объяснили это возможным «нарушением антимонопольного законодательства». В письме, которое получила Масленникова, указана ссылка на материал, для которого она давала комментарий.
«Мне знакомые сказали, что это статья висела в «Яндексе» наверху поисковика, возможно в связи с этим и заинтересовала [ФАС]. Кто и что сказал — разбираться не стали. Главное, видимо, общая атмосфера стабильности», — сказала Масленникова.
В управлении ФАС по Санкт-Петербургу на звонок «Фонтанки» не ответили.