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    Петербургским хлебопекам окажут поддержку на 56 млн рублей для сдерживания роста цен

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    Предприятиям хлебопекарной промышленности Петербурга компенсируют часть затрат на производство. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 20 апреля пресс-служба Смольного.

    Из федерального бюджета городским хлебопекам выделят 49,25 млн рублей, из регионального — 7 млн рублей. Субсидии помогут сдержать рост цен на хлеб и булочные изделия недлительного хранения (со сроком годности менее пяти суток).

    Для сравнения: в 2021 году на компенсации хлебопекам Северной столицы выделили 79,95 млн рублей.

    Ранее власти Петербурга сделали прогноз, что в 2022 году продукты питания подорожают на 20–24%. При этом Беглов заявил о снижении розничных цен в торговых сетях «по ряду позиций».

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