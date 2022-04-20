Петербургским хлебопекам окажут поддержку на 56 млн рублей для сдерживания роста цен

Предприятиям хлебопекарной промышленности Петербурга компенсируют часть затрат на производство. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 20 апреля пресс-служба Смольного.
Из федерального бюджета городским хлебопекам выделят 49,25 млн рублей, из регионального — 7 млн рублей. Субсидии помогут сдержать рост цен на хлеб и булочные изделия недлительного хранения (со сроком годности менее пяти суток).
Для сравнения: в 2021 году на компенсации хлебопекам Северной столицы выделили 79,95 млн рублей.
Ранее власти Петербурга сделали прогноз, что в 2022 году продукты питания подорожают на 20–24%. При этом Беглов заявил о снижении розничных цен в торговых сетях «по ряду позиций».