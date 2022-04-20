Петербургским хлебопекам окажут поддержку на 56 млн рублей для сдерживания роста цен

Предприятиям хлебопекарной промышленности Петербурга компенсируют часть затрат на производство. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила 20 апреля пресс-служба Смольного.



Из федерального бюджета городским хлебопекам выделят 49,25 млн рублей, из регионального — 7 млн рублей. Субсидии помогут сдержать рост цен на хлеб и булочные изделия недлительного хранения (со сроком годности менее пяти суток).



Для сравнения: в 2021 году на компенсации хлебопекам Северной столицы выделили 79,95 млн рублей.

