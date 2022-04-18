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    Беглов заметил снижение цен в магазинах Петербурга

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    17 комментариев

    Розничные цены в магазинах Петербурга снижаются, а сахарный ажиотаж — в прошлом, объявил губернатор Александр Беглов.

    «Ситуация на потребительском рынке и рынке труда в Петербурге остается спокойной. Данные мониторинга указывают на большие запасы продуктов у города. Нам удалось полностью купировать ажиотаж вокруг сахара. По ряду позиций в торговых сетях отмечено снижение розниных цен», — заявил Беглов 18 апреля в традиционном радиообращении.

    На днях «Фонтанка» писала о противоположном — стоимость продуктов питания, взлетевшая после мартовского обвала рубля, пока не думает снижаться, несмотря на стабилизацию курса нацвалюты.

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    Комментарии (17)

    V78
    как-то не коррелирует со статьей про отрицательное снижение цен от 15 апреля
    tochilshik
    на наше мнение ему плевать, а вот разозлить хозяина он боится.потому будет нести чушь.
    Штиль
    Ничего не заметил, хотя сегодня я тоже ходил по магазинам.
    Очевидно, мы живём в параллельных мирах.
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