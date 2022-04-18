Беглов заметил снижение цен в магазинах Петербурга

Розничные цены в магазинах Петербурга снижаются, а сахарный ажиотаж — в прошлом, объявил губернатор Александр Беглов.



«Ситуация на потребительском рынке и рынке труда в Петербурге остается спокойной. Данные мониторинга указывают на большие запасы продуктов у города. Нам удалось полностью купировать ажиотаж вокруг сахара. По ряду позиций в торговых сетях отмечено снижение розниных цен», — заявил Беглов 18 апреля в традиционном радиообращении.



На днях «Фонтанка» писала о противоположном — стоимость продуктов питания, взлетевшая после мартовского обвала рубля, пока не думает снижаться, несмотря на стабилизацию курса нацвалюты.

