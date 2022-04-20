Ваша собака — ваша ответственность. В Смольном рассказали, что будет, если домашний питомец пал жертвой дератизации

В Смольном предупредили, что крысиный яд может быть опасным для домашних животных. Как сказал 20 апреля на пресс-конференции в ТАСС председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов, в случае отравления питомца ответственность за это будут нести исключительно его хозяева.

«Крысиный яд — это яд, токсичное вещество, мы, конечно, должны это понимать. Потенциально он может навредить любым животным, которые его могут употребить», — заметил заведующий отделом в городском центре гигиены и эпидемиологии Александр Шапарь. По его словам, остается надеяться на профессионализм компаний, которые занимаются дератизацией. Они должны выбрать правильные методы, например, использовать закрытые контейнеры, устанавливать ловушки.



Как добавил председатель жилкома, владельцы собак сами отвечают за своих животных: «Очень важный аспект — ответственность владельцев домашних животных, которые должны их содержать как в соответствии с требованиями правил содержания, так и в соответствии со здравым смыслом. Если ваша собачка вдруг оказалась на контейнерной площадке без намордника и там вдруг что-то подобрала, я глубоко убежден, что всю ответственность за последствия несет хозяин собаки».

