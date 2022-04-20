Каждый шестой дом. В Смольном остались удовлетворены количеством крыс в Петербурге

В Петербурге более
По оценкам Катаевой, в 2021 году в городе обработали около 40 тыс. объектов площадью более
Председателя жилищного комитета Олега Зотова статистика по дератизации впечатлила: «Это результат колоссальной работы, которую проводят все субъекты хозяйственной деятельности под контролем, конечно же, коллег из Роспотребнадзора и Центра гигиены».
Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое постановление о борьбе с грызунами. В документе говорится, что число жалоб на крыс и мышей растет год от года. По мнению Башкетовой, «истребительные мероприятия» в городе проводятся несвоевременно.