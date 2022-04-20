Каждый шестой дом. В Смольном остались удовлетворены количеством крыс в Петербурге

В Петербурге более 80 % территорий считаются свободными от грызунов, рассказала 20 апреля начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Ирина Катаева на пресс-конференции в ТАСС. В жилищном комитете города результатом остались довольны и заявили, что полностью от крыс избавиться едва ли выйдет.

По оценкам Катаевой, в 2021 году в городе обработали около 40 тыс. объектов площадью более 160 млн кв. м. «При контроле качества проведенных обработок мы устанавливали, что 16 % физических площадей всё-таки остаются заселенными грызунами. Показатель свободной от грызунов фактической площади составляет 84 % , что в целом оценивается как удовлетворительное», — сообщила она.



Председателя жилищного комитета Олега Зотова статистика по дератизации впечатлила: «Это результат колоссальной работы, которую проводят все субъекты хозяйственной деятельности под контролем, конечно же, коллег из Роспотребнадзора и Центра гигиены».

