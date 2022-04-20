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    Каждый шестой дом. В Смольном остались удовлетворены количеством крыс в Петербурге

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    2 комментария

    В Петербурге более 80 % территорий считаются свободными от грызунов, рассказала 20 апреля начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Ирина Катаева на пресс-конференции в ТАСС. В жилищном комитете города результатом остались довольны и заявили, что полностью от крыс избавиться едва ли выйдет.

    По оценкам Катаевой, в 2021 году в городе обработали около 40 тыс. объектов площадью более 160 млн кв. м. «При контроле качества проведенных обработок мы устанавливали, что 16 % физических площадей всё-таки остаются заселенными грызунами. Показатель свободной от грызунов фактической площади составляет 84 %, что в целом оценивается как удовлетворительное», — сообщила она.

    Председателя жилищного комитета Олега Зотова статистика по дератизации впечатлила: «Это результат колоссальной работы, которую проводят все субъекты хозяйственной деятельности под контролем, конечно же, коллег из Роспотребнадзора и Центра гигиены».

    Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое постановление о борьбе с грызунами. В документе говорится, что число жалоб на крыс и мышей растет год от года. По мнению Башкетовой, «истребительные мероприятия» в городе проводятся несвоевременно.

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    Комментарии (2)

    274671849
    У нас во дворе на проспекте Авиаконструкторов группа неравнодушных к котам женщин разбрасывает корм килограммами. Огромные сумки носят и бросают корм под окна домов. Крысы все в счастьи. Едят с кошками из одних мисок. Скоро крысы будут толще котов. Единение.
    фру
    а в Смольном довольны количеством крыс в Смольном?
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