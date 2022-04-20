Захарова: Российско-украинские переговоры продолжаются, но Киев пытается их затянуть

Россия и Украина продолжают переговоры, их темы все те же, но Киев пытается тянуть. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — сказала она на брифинге (цитата по РИА Новости).

