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    Захарова: Российско-украинские переговоры продолжаются, но Киев пытается их затянуть

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    Россия и Украина продолжают переговоры, их темы все те же, но Киев пытается тянуть. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Продолжаются российско-украинские переговоры по урегулированию ситуации на Украине и обеспечению ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса. В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — сказала она на брифинге (цитата по РИА Новости).

    По словам Захаровой, украинской стороне нужно не затягивать переговорный процесс, а приступить к поиску «реалистичных вариантов договоренностей».

    Ранее представитель МИД РФ сообщила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам. Захарова считает, что переговоры используются Украиной в качестве отвлекающего маневра. В Кремле утверждают, что передали Киеву проект документа с четкими формулировками и ждут ответа.

    12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что киевская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей с Россией и вернулась в тупик.

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