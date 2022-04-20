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    Песков: Россия на переговорах передала Украине документ с четкими формулировками, ждем реакции Киева

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    14 комментариев

    Россия передала Украине в рамках переговорного процесса проект документа с четкими формулировками, теперь РФ ожидает от Киева ответа. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

    Он добавил, что динамика работы с украинской стороны «оставляет желать лучшего». По его словам, представители Украины не проявляют большой склонности к «интенсификации переговорного процесса».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам.

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    Комментарии (14)

    Андрей К._5e4ce28835681
    Не дай Бог согласятся. "А вешать будем потом" - это ход их мышления.
    Suricat
    Не будут они договариваться. Только силу такие понимают.
    Эд Хэммет
    Украинской стороне передан проект мирного договора. Интересно, удастся ли сохранить по итогам переговоров под контролем кремля брянскую, курскую, белгородскую и ростовскую области по состоянию на 23 февраля?
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