Песков: Россия на переговорах передала Украине документ с четкими формулировками, ждем реакции Киева

Россия передала Украине в рамках переговорного процесса проект документа с четкими формулировками, теперь РФ ожидает от Киева ответа. Об этом 20 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что динамика работы с украинской стороны «оставляет желать лучшего». По его словам, представители Украины не проявляют большой склонности к «интенсификации переговорного процесса».