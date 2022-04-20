В МИД РФ заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам. Об этом она сообщила 20 апреля в эфире телеканала «Россия-24».



«Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала Захарова, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.



По словам Захаровой, в Кремле были готовы к непоследовательности со стороны Украины.



«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — добавила она.

