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    В МИД РФ заявили об утрате доверия к украинским переговорщикам

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия потеряла доверие к украинским переговорщикам. Об этом она сообщила 20 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

    «Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала Захарова, комментируя процесс переговоров между Россией и Украиной.

    По словам Захаровой, в Кремле были готовы к непоследовательности со стороны Украины.

    «Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — добавила она.

    Захарова отметила, что такая схема является «классической», и свидетельствует о том, что режим несамостоятелен, а переговоры используются в качестве отвлекающего маневра.

    17 апреля президент Украины заявил, что с каждым днем успех мирных переговоров становится всё менее вероятным. По его словам, страна не намерена отдавать свои территории.

    За день до этого он сообщил, что мирный договор с Россией должен состоять из двух документов. Один мог бы касаться гарантий безопасности для Киева, второй — его взаимоотношений с Москвой.

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