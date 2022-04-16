Зеленский назвал два документа для заключения мирного договора с Россией

Мирный договор с Россией должен состоять из двух документов, 16 апреля заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Один мог бы касаться гарантий безопасности для Киева, второй — его взаимоотношений с Москвой.

Россия, по словам Зеленского, хочет, чтобы всё было в одном документе. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — цитирует украинского лидера РБК.



Кроме того, как передаёт РИА Новости, Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе, которым Минобороны неоднократно предлагало сдаться, поставит точку на всех переговорах Киева с Москвой.

