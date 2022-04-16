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    Зеленский назвал два документа для заключения мирного договора с Россией

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    12 комментариев

    Мирный договор с Россией должен состоять из двух документов, 16 апреля заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Один мог бы касаться гарантий безопасности для Киева, второй — его взаимоотношений с Москвой.

    Россия, по словам Зеленского, хочет, чтобы всё было в одном документе. «Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договоренности с РФ — это другой вопрос», — цитирует украинского лидера РБК.

    Кроме того, как передаёт РИА Новости, Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе, которым Минобороны неоднократно предлагало сдаться, поставит точку на всех переговорах Киева с Москвой.

    Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (12)

    Otkating
    Сегодня на повестке дня два вопроса:
    1. Как наладить производство гвоздей.
    2. Полет на Марс.
    Так как гвозди мы делать разучились, сразу переходим ко второму вопросу.
    Денеб
    Разве можно верить каким-то договорам с Россией? Вон Финляндия и Швеция не верят.....
    vic_5e4cd1938d1a8
    Говорящая голова
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