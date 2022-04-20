265 улиц и три этапа. Как в Петербурге будет расширяться зона платной парковки

В текущем году в платное парковочное пространство в Петербурге попадут еще 265 улиц. Движение пойдет с севера на юг.

Как рассказала пресс-служба Смольного 20 апреля, на первом этапе платную парковку запустят на 56 улицах Центрального района, это произойдет с 1 июля. Еще столько же адресов в этом районе охватят в сентябре. Еще через 2 месяца расширение доберется до Адмиралтейского района, где платные места появятся на 153 улицах. В итоге к концу года платное пространство будет включать 364 улицы и 28 тысяч машино-мест. Сейчас оно есть на 99 улицах (более 8 тысяч мест).



Полный перечень адресов с разбивкой по этапам можно увидеть по ссылке.

