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    265 улиц и три этапа. Как в Петербурге будет расширяться зона платной парковки

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    6 комментариев

    В текущем году в платное парковочное пространство в Петербурге попадут еще 265 улиц. Движение пойдет с севера на юг.

    Как рассказала пресс-служба Смольного 20 апреля, на первом этапе платную парковку запустят на 56 улицах Центрального района, это произойдет с 1 июля. Еще столько же адресов в этом районе охватят в сентябре. Еще через 2 месяца расширение доберется до Адмиралтейского района, где платные места появятся на 153 улицах. В итоге к концу года платное пространство будет включать 364 улицы и 28 тысяч машино-мест. Сейчас оно есть на 99 улицах (более 8 тысяч мест).

    Полный перечень адресов с разбивкой по этапам можно увидеть по ссылке.

    Напомним, дальнейшие планы включают также Василеостровский и Петроградский районы. Ранее сообщалось, что зона платной парковки может также появиться на части улиц Калининского и Выборгского.

    В прошлом году платная парковка появилась на 71 улице Центрального района (6 204 машино-места). До этого их было 2 903 на 21 улице.

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    Комментарии (6)

    shipland1
    А денег-то хватит на реализацию? Выше пишут, что на второй и третий этап транспортной реформы может не хватит.
    VKuser86771196
    Они никогда не нажрутся, ещё и экошизики в доле с этого, да и прочие крохоборы.
    VVM1962
    прошу обнародовать цены на обеды в Смольном, конституционном суде.и законодательном собрании.
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