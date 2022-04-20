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    «Его призвали туда неслучайно». Путин порассуждал о Рюрике и норманнской теории

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    9 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле поговорил о норманнской теории происхождения Древнерусского государства.

    Беседа перекочевала в IX век, когда глава государства общался по видеосвязи со школьником Мишей из Самары. Мальчик изучает историю в рамках проекта «Большая перемена» и увлекается темой призвания варягов на Русь.

    «Если иметь в виду, что он [Рюрик] варяг, то есть мнение, что у него мама из славян или что-то в этом роде и что он неслучайно оказался в конечном итоге в Новгороде, что его призвали на служение туда неслучайно, он или его родственники имели отношение к славянам, славянским землям, к Новгороду. Правда, как правило, посередине находится. Если он пришел с дружиной из Скандинавии, то это не значит, что права норманнская теория, его же призвали, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. Если его кто-то призвал, значит, структуры квазигосударственные, прогосударственные уже существовали на этих территориях», — сказал Путин.

    Это уже не первая историческая дискуссия с участием президента. Так, в августе прошлого года Путин заявил, что, по одной из версий, Малюта Скуратов не убивал митрополита Филиппа и не проезжал мимо места его гибели, «а если проезжал, то мимо».

    Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники будут изучать историю с первого класса, но пока только в рамках других предметов.

    Норманнская теория — направление в историографии, развивающее концепцию того, что народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов, которых в Западной Европе называли норманнами. Сторонники норманизма относят норманнов (варягов скандинавского происхождения) к основателям первых государств восточных славян — Новгородской, а затем Киевской Руси.

    Антинорманисты отрицают роль скандинавов в создании Древнерусского государства, отвергают и стремятся опровергнуть норманнскую теорию.

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    Комментарии (9)

    just.dont
    Впал в детство настолько глубоко, что ничего позднее начала прошлого века его уже не беспокоит? Да еще и глубже закапывается, как видно. Скоро за древних ариев начнет вещать, прорыв еще пару исторических пластов.
    DanCitizen
    Скоро РПЦ канонизирует Малюту Скуратова
    Человек без лица
    Почему солнцеликий еще не акадЭмик? Недоработка.........
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