«Его призвали туда неслучайно». Путин порассуждал о Рюрике и норманнской теории

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле поговорил о норманнской теории происхождения Древнерусского государства.



Беседа перекочевала в IX век, когда глава государства общался по видеосвязи со школьником Мишей из Самары. Мальчик изучает историю в рамках проекта «Большая перемена» и увлекается темой призвания варягов на Русь.



«Если иметь в виду, что он [Рюрик] варяг, то есть мнение, что у него мама из славян или что-то в этом роде и что он неслучайно оказался в конечном итоге в Новгороде, что его призвали на служение туда неслучайно, он или его родственники имели отношение к славянам, славянским землям, к Новгороду. Правда, как правило, посередине находится. Если он пришел с дружиной из Скандинавии, то это не значит, что права норманнская теория, его же призвали, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. Если его кто-то призвал, значит, структуры квазигосударственные, прогосударственные уже существовали на этих территориях», — сказал Путин.

