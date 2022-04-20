Белые ночи пройдут без Дома книги. Прежние обитатели знакового магазина не желают сдаваться без боя

В этой тяжбе речь идет о конфликте между прежним многолетним арендатором принадлежащих городу помещений Дома книги — структурами экс-банкира Андрея Исаева и представителями «Альфа-банка», которые получили контроль над его активами в ходе банкротства «Балтийского банка». С прошлого года основной арендатор — ЗАО «Зингер» (под контролем банка) — в суде доказывал необходимость расторжения договора субаренды с оператором знакового магазина — ООО «Книжный магазин № 1».

Арбитражный суд Северо-Западного округа определил приостановить исполнение решения арбитражного и апелляционного судов Петербурга о расторжении договора аренды между ООО «Книжный магазин № 1» и ЗАО «Зингер». Такое решение принято для соблюдения баланса интересов на время рассмотрения кассационной жалобы ответчика. Документ, датированный 18 апреля, был обнародован юристами в среду, 20 апреля.

Сперва первая, а затем и апелляционная инстанция заняли сторону истца, и 15 марта было принято, казалось, окончательное решение о выселении прежних обитателей Дома книги. Уже спустя недели помещения были полностью освобождены, а городские власти объявили о начале ремонта. Он был необходим, чтобы открыть в исторических стенах новый дом книги, подконтрольный городским чиновникам.

Именно вице-губернатор Борис Пиотровский называл решение суда 15 марта «финальным» и анонсировал большие изменения в Доме книги, а главное — открытие после ремонта уже в июне. Предполагалось, что «Альфа-банк» пойдет навстречу городским чиновникам и подпишет договор субаренды с городской компанией.

По данным «Фонтанки», такие переговоры действительно велись и уже были в стадии согласования условий. Однако к сегодняшнему дню этого так и не произошло. Нынешнее решение окружного арбитражного суда ставит на паузу этот процесс, отмечают юристы, знакомые с ситуацией. Ближайшее заседание намечено лишь на 7 июня, и раньше этого срока говорить о заключении договоров со Смольным не приходится. А значит, откладывается и намеченное на июнь открытие магазина.