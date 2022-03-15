Ключи на стол! Дом книги меняет арендатора

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Апелляционная инстанция подтвердила решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о расторжении договора субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин № 1». Решение было принято 14 марта, информация об этом появилась в системе ГАС «Правосудие» во вторник, 15 марта.

Представители Андрея Исаева обращают внимание на то, что апелляционная инстанция пошла по тому же пути, что и первая. По их мнению, суд якобы неправомерно стал выслушивать показания одного из ключевых свидетелей и не учел всех фактов при принятии решения. Но теперь объяснять все это надо будет уже в кассации.



О том, что в многолетней тяжбе между структурами Альфа-банка, который теперь контролирует «Зингер», и структурами Андрея Исаева, в том числе «КМ № 1», поставлена точка, говорить не приходится. Представители бизнесмена уже сообщили «Фонтанке», что пойдут в кассацию обжаловать решение от 14 марта. Тем не менее даже они признают: «Теперь новый арендатор имеет право выселить «Книжный магазин № 1», но сумеет ли он в современных условиях реализовать свои планы по созданию нового книжного магазина — большой вопрос».

Такого же мнения придерживаются и в Альфа-банке: решение суда первой инстанции о признании недействительным договора субаренды и о признании ничтожными его последствий вступило в силу.

«Альфа-банк сохраняет планы вернуть в дом Зингера его исторического обитателя — городской книжный магазин АО «Дом книги». Дом Зингера — один из символов Санкт-Петербурга и достояние его жителей. Альфа-банк сохранит историческую функцию дома Зингера и преемственность традиций книготорговли в нем. С текущими арендаторами идёт переговорный процесс, — сообщили «Фонтанке» в банке. — Одновременно с этим банк рассматривает вопрос о продаже прав на долгосрочную аренду здания. Поскольку Альфа-банк не является девелопером, у него нет стремления в дальнейшем профессионально заниматься управлением домом Зингера. При этом банк считает важным сохранить историческую функцию здания».



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«Фонтанка» убедилась: даже спустя сутки после оглашения решения суда исполнять его стороны не спешат. Прежние обитатели Дома книги все еще там, и сам магазин — с заметно поредевшими еще месяц назад полками — на месте.

Тем не менее, по данным редакции, уже вечером 15 марта в Смольном состоялось заседание — чиновники и представители Альфа-банка решали судьбу уже анонсированного нового магазина в доме Зингера. Вице-губернатор Борис Пиотровский объявил о создании специальной рабочей группы еще 3 марта https://www.fontanka.ru/2022/02/03/70421411/. В здании чиновники обещают сделать косметический ремонт и купить современное торговое оборудование. На время работ магазин закроют, планируется, что новый Дом книги откроется 14 мая

Структурам Андрея Исаева, который в далеком 1999 году получал у Смольного дом Зингера в аренду на 49 лет, противостоят силы, связанные с московским Альфа-банком. Контроль над ООО «ПАН» и держателем «мастер-аренды» ЗАО «Зингер» москвичи получили в ходе затяжного краха Балтийского банка. Видимо, исчерпав аргументы для переговоров с арендаторами Дома книги, представлявшими Исаева, городские чиновники объявили о перезапуске в 2013 году собственной — отдельной сети книжных магазинов под тем же названием. Но проект не взлетел, вниз тянули огромные долги и сама по себе убыточность офлайн-книготорговли за пределами стен большого и узнаваемого по всей стране дома Зингера. Так что Смольный избрал себе в качестве стратегического партнера Альфа-банк, заручившись его обещанием после победы вернуть в историческое здание именно подконтрольный городу магазин.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

