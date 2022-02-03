Смольный создал группу по обновлению «Дома книги», не дожидаясь решения суда. В нее вошли директора городских книжных магазинов

При создании группы в Смольном опирались на предварительную договоренность с Альфа-банком о возвращении городского книжного магазина в Дом Зингера. В группу вошли директор «Подписных изданий» Михаил Иванов, директор издательства «Поляндрия» Олег Филиппов, главред издательства Ивана Лимбаха Ирина Кравцова, издатель комиксов Дмитрий Яковлев, представители комитета по печати, федерального и городского союзов писателей. Особое внимание в магазине уделят книгам по истории города и искусств. За этим проследит директор книжного магазина «Мост» Олег Черноусов.

В здании обещают сделать косметический ремонт и закупить современное торговое оборудование. На время работ магазин закроют, но новый «Дом книги» откроется 14 мая со специальной подборкой книг о деяниях Петра I.



Заседание суда, на котором, как предполагается, решится судьба «Дома книги», назначено на 7 февраля.



Оператором работающего в Доме Зингера магазина является ООО «Санкт-Петербургский дом книги», который участники рынка связывают с экс-банкиром Андреем Исаевым. Компания арендует площади у своего 100-процентного владельца ООО «Книжный магазин № 1», которое, в свою очередь, работает по договору с держателем «мастер-аренды» ЗАО «Зингер». Оно перешло под контроль Альфа-банка в ходе затяжного краха Балтийского банка.



Ранее арбитраж постановил расторгнуть договор аренды между ЗАО «Зингер» и ООО «КМ № 1», но последний подал апелляцию. Если через 4 дня она будет удовлетворена, действующему магазину придется покинуть помещения. Поэтому покупателей заранее попросили отоварить подарочные карты до 7 февраля.

