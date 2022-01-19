Дом книги от «Альфы» до омеги. Как изменится главный книжный магазин после 7 февраля

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







На сайте Дома книги на этой неделе появилось объявление о грядущей реконструкции и закрытии. Держателей подарочных карт просят успеть отоварить их как раз до 7 февраля. И хотя оба арендатора этих помещений — де-юре и де-факто — говорят, что понятия не имеют, о чем идет речь, всё сходится к тому, что именно на эту дату намечена развязка в длинном конфликте.



Фото: скриншот с сайта Дома книги Фото: скриншот с сайта Дома книги Поделиться Поделиться







ООО «Санкт-Петербургский дом книги», который участники рынка связывают с экс-банкиром Андреем Исаевым, к середине января 2022 года оказался в странной ситуации. С одной стороны, эта компания — оператор главного книжного магазина города. Она арендует площади у своего 100-процентного владельца ООО «Книжный магазин № 1». С другой — пару месяцев назад КМ № 1 проиграл в первой инстанции арбитражный суд о расторжении договора субаренды с ЗАО «Зингер».



Если 7 февраля, на которое назначено рассмотрение дела по существу в апелляции, КМ № 1 не удастся оспорить первое решение, в момент, когда судья произнесет «…решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу без удовлетворения», — в эту самую секунду пребывание нынешнего магазина в историческом здании Зингера, с его стойками, книжными полками, кассами, продавцами и рекламными постерами, станет незаконным. Технически именно в этот момент 7 февраля это все надо будет выносить оттуда, чтобы освободить помещение.

Так что появление на этой неделе рассылки от имени Дома книги о том, что как раз 7 февраля магазин закрывается на реконструкцию, не удивило никого из участников спора.

Структурам Андрея Исаева, который в далеком 1999 году получал у Смольного Дом Зингера в аренду на 49 лет, противостоят силы, связанные с московским Альфа-банком. Контроль над ООО «ПАН» и держателем «мастер-аренды» ЗАО «Зингер» москвичи получили в ходе затяжного краха Балтийского банка. Видимо, исчерпав аргументы для переговоров с арендаторами Дома книги, представлявшими Исаева, городские чиновники объявили о перезапуске в 2013 году собственной — отдельной сети книжных магазинов под тем же названием. Но проект не взлетел, вниз тянули огромные долги и сама по себе убыточность офлайн-книготорговли за пределами стен большого и узнаваемого по всей стране Дома Зингера. Так что Смольный избрал себе в качестве стратегического партнера Альфа-банк, заручившись его обещанием после победы вернуть в историческое здание именно подконтрольный городу магазин. Тандем начал процесс постепенного выдавливания субарендатора — «СПб ДК» — и как раз 7 февраля партнеры намерены объявить об успехе.



«7 февраля состоится заседание суда, по итогам которого будет принято решение о возвращении в Дом Зингера городского книжного. Правопреемником договора аренды на 49 лет в случае положительного решения станет Альфа-банк. С ним предварительно согласована возможность возвращения городской книготорговли, и в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии магазина», — сообщил курирующий процесс вице-губернатор Борис Пиотровский.

Что же касается сообщения о закрытии и реконструкции магазина, все стороны конфликта дистанцируются от него.

«Альфа-банк не имеет никакого отношения к книжному магазину, который сейчас располагается в Доме Зингера. По всем вопросам, связанным с деятельностью книжного магазина, правильнее обращаться к его непосредственному владельцу — Исаеву Андрею Валентиновичу».

«Мне ничего не известно о планах реконструкции Дома Зингера, но закрытие Дома книги 7 февраля и последующая реконструкция или какие-либо другие строительно-ремонтные работы — это то, что называется «бежать впереди паровоза», поскольку именно 7 февраля состоится заседание Апелляционного суда, которое и определит дальнейшую судьбу договора между ЗАО «Зингер» и «Книжным магазином № 1» и его размещения на площадях Дома Зингера, — заявил Исаев «Фонтанке» 19 января. — Я и мои представители не раз заявляли — «красивые» аргументы о «современном книжном магазине европейского уровня» и «восстановлении старейшего книжного магазина», которыми апеллируют структуры Альфа-банка в этом деле, лишь прикрытие откровенного захвата элитной недвижимости и ликвидации легендарного книжного магазина».



«Фонтанка» проверила: сайт, на котором была размещена информация о грядущем закрытии и от имени которого делалась рассылка клиентам, еще в 2009 году зарегистрирован именно на ООО «СПб ДК». Уж не взломали ли его враги, чтобы опубликовать дезинформацию, спросила редакция Исаева. Его представители после короткой паузы сообщили следующее: «Это разместила маркетинговая служба Книжного магазина № 1; «про реконструкцию» — это ошибка/придумка». Сам же Исаев передал, что считает реконструкцию сейчас бессмысленной: «Дорогостоящие работы проведены в период с 98-го по 2005 год, в 2009 году КУГИ (как собственник) зафиксировал, что весь объём работ по обязательствам по реконструкции арендатор выполнил».



Фото: скриншот с сайта whois Поделиться Поделиться







Опрошенные «Фонтанкой» профильные чиновники также не смогли конструктивно ответить на вопрос, известно ли им о грядущем закрытии магазина и о его причинах и сроках.

В итоге, кому конкретно пришла в голову «маркетинговая» идея закрыть магазин на реконструкцию и почему именно 7 февраля, редакции так и не удалось выяснить. Среди версий — закрытие входа в здание может понадобиться победителю после вступления в силу решения суда, чтобы подавить возможное желание проигравшей стороны продолжить работу вопреки вердикту.



Все помещения в Доме Зингера на Невском находятся в собственности города. В 1999 году они были на 49 лет арендованы ЗАО «Зингер». То, в свою очередь, передало их в субаренду ООО «Книжный магазин № 1», которое сейчас и имеет отношения с конечными обитателями старинного здания, включая «СПб ДК», ООО «ВКонтакте», которое снимает офис на верхних этажах, а также мелкими арендаторами вроде кафе на втором этаже.

В материалах суда первой инстанции зафиксированы суммы, которые проходят через руки нынешних управляющих зданием. Так, за основное помещение, где располагается собственно Дом книги, «Книжный магазин № 1» (от его имени беседу с журналистами ведут представители Исаева), платит ЗАО «Зингер» (оно теперь под контролем Альфа-банка) 5,58 млн рублей в месяц (около 1,8 тыс. рублей за 1 кв. м). Остальные помещения обходятся примерно в 1,6–1,65 тыс. рублей в месяц за 1 кв. м. При этом ранее, в 2014 году, пока «Зингер» еще был подвластен Андрею Исаеву, оператор магазина «СПб ДК» платил напрямую, без посредников, примерно 12,9 млн рублей в месяц, или 5,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Эта цифра стала известна после анализа бумаг, изъятых в рамках уголовного дела при обысках в структурах Исаева. Арбитраж счел допустимым приобщить их к своему делу.

Полученная разница (около 87 млн рублей в год), как полагают противники экс-банкира, может под определенным углом рассматриваться как ущерб, нанесенный ЗАО «Зингер». И именно поэтому его договор с «Книжным магазином № 1» следует признать недействительным и выгнать работающий в исторических помещениях «СПб ДК».

Однако пока 7 февраля судья не произнесет итоговый «…отказать», все изложенное выше является лишь версией.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

