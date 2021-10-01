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Смольный рассказал, что будет с «Домом книги» после возвращения в Дом Зингера

В Петербурге может появиться городской книготорговый холдинг. Об этом 1 октября сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

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«Сейчас мы рассматриваем вопрос о создании единого книготоргового объединения, ориентированного на поддержку качественной и, прежде всего, петербургской литературы», — написал Пиотровский. В новый холдинг может войти «Дом книги», который может вскоре вернуться в здание Дома Зингера на Невском проспекте, и «Книжная лавка писателей», также в свое время вернувшаяся в историческое помещение на Невском проспекте, 66.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что структуры Альфа-банка получили судебное решение о расторжении договоров аренды с нынешними обитателями Дома Зингера — пока в первой инстанции. Если банку удастся довести выселение до конца, на знаковую площадку есть реальный претендент — Смольный этим летом уже провел первый раунд переговоров о возвращении в Дом Зингера своей фирмы «Дом Книги».

«Сегодня город и Альфа-банк (нынешний владелец помещений) восстанавливают историческую справедливость. В настоящее время мы ждём окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды», — прокомментировал Борис Пиотровский.

По его словам, сейчас в магазине работает около 150 человек. Власти города будут следить за тем, чтобы они сохранили работу, отметил вице-губернатор.

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Комментарии (13)

266187825
Очередной утопичный бред. Кому нужны эти книги на бумаге ? Пенсам ? Вы цены на них хоть раз видели ? Аааааахахаха , вы еще швейными машинками там торговать начните .
Pilat
Я разочарован...
А как же очень нужный городу человейник, который можно было бы там построить?
И гастарбайтеры, после тяжелого рабочего дня, могли бы стекаться в этот дом на отсыпку, попутно проникаясь красотами Невского проспекта....
Эх...такую идею толерантности загубили.
пазузу
бумажные книги по подписке-оплатил годовой абонемент на 5-10-100 книг,потом тряхнуть пару футбольных клубов со смешными дуболомами и оплатить эти издания. подписка 5 книг -1000руб,10-500,100-рубль. главное знать срок эксперимента,например 5 лет. убыток-хорошо.прибыль-странно. это как оружие продавать-прибыль? нет,инвестиции и айфон.
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