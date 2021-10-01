Смольный рассказал, что будет с «Домом книги» после возвращения в Дом Зингера

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о создании единого книготоргового объединения, ориентированного на поддержку качественной и, прежде всего, петербургской литературы», — написал Пиотровский. В новый холдинг может войти «Дом книги», который может вскоре вернуться в здание Дома Зингера на Невском проспекте, и «Книжная лавка писателей», также в свое время вернувшаяся в историческое помещение на Невском проспекте, 66.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что структуры Альфа-банка получили судебное решение о расторжении договоров аренды с нынешними обитателями Дома Зингера — пока в первой инстанции. Если банку удастся довести выселение до конца, на знаковую площадку есть реальный претендент — Смольный этим летом уже провел первый раунд переговоров о возвращении в Дом Зингера своей фирмы «Дом Книги».

