Альфа-банк готов поменять в Доме Зингера частный книжный магазин на городской

Структуры Альфа-банка получили судебное решение о расторжении договоров аренды с нынешними обитателями Дома Зингера — пока в первой инстанции. Если банку удастся довести выселение до конца, на знаковую площадку есть реальный претендент — Смольный этим летом уже провел первый раунд переговоров о возвращении в Дом Зингера своей фирмы «Дом Книги».

Альфа-банк уже много лет судится с экс-владельцем Балтийского банка Андреем Исаевым за многочисленные объекты недвижимости, собранные им в свое время под эгидой Петербургского агентства недвижимости (ПАН). Большая часть активов, включая Дом Зингера, уже перешла к Альфа-банку, однако ряд объектов обременены долгосрочными договорами аренды с фирмами, подконтрольными Исаеву. Одна из них — как раз ООО «Санкт-Петербургский дом книги», который базируется в Доме Зингера.



Решение об удовлетворении иска ЗАО «Зингер» (подконтрольно Альфа-банку) к ООО «Книжный магазин №1» о расторжении договора аренды петербургский арбитраж принял в минувшую пятницу. Вслед за этим представители Альфа-банка заявили, что ведут переговоры с городскими чиновниками о размещении на освобождаемой площади в центре Петербурга принадлежащего КИО АО «Торговая фирма «СПб Дом книги».

«Летом 2021 года в администрации города Петербурга состоялась рабочая встреча представителей комитета имущественных отношений и комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, на которую были приглашены представители АО «Альфа-Банк», — рассказали «Фонтанке» представители банка. — На встрече обсуждались вопросы развития АО «Торговая фирма «СПб Дом книги», руководители профильных комитетов администрации города, зная, что ЗАО «Зингер» подало в суд иски о расторжении договоров субаренды с ООО «Казанский мост» и ООО «Книжный магазин №1», предложили АО «Альфа-Банк» рассмотреть вопрос о передаче помещений 1-го и 2-го этажа в «Доме Зингера» в долгосрочную аренду АО «Торговая фирма «СПб Дом книги», в случае если суд удовлетворит иски ЗАО «Зингер», так как возвращение в Дом Зингера книжного магазина, принадлежащего городу, отвечает интересам города, поскольку работа данного магазина позволит существенно пополнить городской бюджет».



Принадлежащий городу «Дом книги» работает куда менее успешно, чем работающий сейчас в Доме Зингера одноименный магазин, подконтрольный петербургскому предпринимателю Андрею Исаеву. Сам он просьбу «Фонтанки» о комментарии ситуации оставил без ответа. Хотя городская фирма действует сразу в четырех точках (Литейный проспект, Народная улица, Кушелевская дорога и Кронштадт), ее годовая выручка в 2020 году была всего 14,6 млн рублей. Частное же ООО «Санкт-Петербургский Дом книги» показало в прошлом году выручку в 447 млн рублей, даже несмотря на долгий локдаун и резкое падение числа туристов на Невском проспекте. В доковидные времена этот показатель стабильно был на уровне 700 — 800 млн рублей в год.

Ключевым в деле возможного переезда на Невский проспект и, как отмечают в Альфа-банке, «восстановлении правовой и исторической справедливости для Петербурга» может стать вопрос стоимости аренды. Сейчас структуры Андрея Исаева платят банку около 7 млн рублей в месяц примерно за 4 тыс. кв. м, и эту цену (1,8 тыс. рублей в месяц за 1 кв. м) банкиры считают несправедливой и невыгодной — именно на этом основании они в пятницу убедили арбитраж дать добро на расторжение договора. Так что, судя по всему, Смольному придется платить более чем рыночную цену за «восстановление справедливости», то есть примерно в полтора-два раза больше.

