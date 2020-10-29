Новый разворот. К Дому Зингера выстроилась очередь желающих заплатить долги «ПАНа»

Стороны конфликта вокруг Дома Зингера в Петербурге сменили тактику борьбы за спорный актив, а тем временем в одном из самых знаковых зданий Петербурга уже случилась попытка силового захвата помещений.

Фото: Архив «Фонтанки»/КРТИ

Утром 23 октября одно из охранных предприятий города по требованию ЗАО «Зингер» захватило помещение, где находится пульт охраны самого известного в городе книжного магазина на канале Грибоедова. Охранника ООО «Книжный магазин № 1» (субарендатор помещений в том числе на первом этаже, куда за книгами приходят тысячи горожан и туристов) выставили наружу, но почти сразу по звонку книготорговцев приехала полиция и восстановила статус-кво.

Как сообщили «Фонтанке» источники в правоохранительных органах, обе стороны конфликта представили документы, доказывающие их правоту. После беседы в отделении полиции стороны вернулись на исходные позиции: контроль над помещением с пультом охраны остался за «Книжным магазином № 1».



По словам Александра Николайчука, гендиректора управляющей компании общества «Книжный магазин № 1», уже после приезда правоохранителей представитель охранной организации, занявший помещение, признал, что ошибся. А в заблуждение его якобы ввели сотрудники ЗАО «Зингер» — арендатора помещений в здании, расположенном на углу Невского и Грибоедова. Именно у него с КУГИ Санкт-Петербурга подписан договор аренды здания на 49 лет.

На вопрос, что, собственно, происходит и как будут развиваться события, гендиректор ЗАО «Зингер» Данил Юшин ответил «Фонтанке» лаконично: «Детали вам, к сожалению, не могу дать. Сейчас пока никакой ситуации нет, все нормально». Любые другие вопросы он сразу пресек: «У меня нет полномочий давать комментарии».

В «Книжном магазине № 1» уверяют, что пока не могут связаться с Юшиным, чтобы урегулировать споры — от его имени якобы выступают только представители, причем не предъявляя письменных доказательств своих полномочий. Но субарендатор заявляет, что регулярно платит за субаренду и никаких поводов для расторжения договора с «Зингером» не видит.



Куда уходят деньги субарендаторов — можно узнать по их платежным поручениям, а вот что там с ними происходит — вопрос более сложный. Дело в том, что операции по счетам «Зингера» (сразу в четырех банках) приостановлены по решению ФНС https://service.nalog.ru/bi.do. Соответственно, проводить какие-то платежи компания сейчас не может. Как говорит Александр Николайчук, из-за долгов «Зингера» «Книжный магазин № 1» сам рассчитывается по коммунальным счетам с ресурсоснабжающими предприятиями.

Рассказ о том, как такой ценный актив — Дом Зингера — оказался в центре грандиозного скандала, описан во множестве томов судебных тяжб https://www.fontanka.ru/2015/09/16/165/. Все началось больше двадцати лет назад, когда ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» (ныне — АО «ПАН»), подконтрольное предпринимателю Андрею Исаеву, взялось реконструировать и перезапустить Дом Зингера. Город передал АО «ПАН» в долгосрочную аренду здание. ЗАО «Зингер» было выделено из АО «ПАН», которому и было передано право долгосрочной аренды, впоследствии 100% акций ЗАО «Зингер» были переданы другой организации — ООО «ПАН». Преобладающая доля участия в ООО «ПАН», в свою очередь, была передана в состав паевого фонда недвижимости «Северная столица», главным пайщиком которого было ПАО «Балтийский банк».



Но в середине 2010-х гг. из-за размолвки Исаева с партнером по «Балтийскому банку» Олегом Шигаевым и перехода банка под управление специалистов из Альфа-Банка возникли споры о том, кто должен контролировать ценные помещения по всему городу. Кроме собственно Дома Зингера, речь идет и о комплексе зданий на Конюшенной площади, дом 2, о здании на Захарьевской, 41, и об особняке на Каменном острове. «Альфа» настаивает, что должен получить их как санатор «Балтийского банка». Преобладающая доля ООО «ПАН» сейчас входит в состав закрытого паевого фонда недвижимости «Северная столица», который находится под управлением ООО «УК Альфа-капитал».

Одно из главных действующих лиц в этой истории — находящийся в розыске Андрей Исаев поделился своим видением ситуации с «Фонтанкой». По его словам, основная проблема арендатора Дома Зингера, ЗАО «Зингер», в долгах, возникших в ходе реконструкции и реставрации исторических помещений:

«Они возникли в момент выделения «Зингера» из ЗАО «ПАН» и передачи ему прав аренды и всех обязательств — больше чем на миллиард рублей по инвестициям в это здание, которые вкладывал не «Балтийский банк», а другие инвесторы. Они возникли с 2006 года и подтверждены всей отчетностью, оценками, аудиторскими заключениями, актами проверки ЦБ».



«Когда Альфа-Банк получил «Балтийский банк» и через мое банкротство начал давить на меня, я им сказал: «Господа, я прошляпил банк, это моя вина. Теперь вы хотите получить активы фонда. Я не возражаю. Но вы должны возместить те инвестиции, которые были произведены компаниями группы «ПАН»: реконструкция на Захарьевской, покупка и ремонт помещений на Конюшенной площади, реконструкция Зингера и Невского, 62. Банк ведь ни копейки денег на это не потратил, — вспоминает Андрей Исаев. — Альфа-Банк отказался это оплачивать, и с тех пор пытается отжать у меня эти инвестиции, а я пытаюсь их защитить».

Новый виток конфликта ознаменовался неожиданным поворотом: до сих пор кредиторы в деле о банкротстве ООО «ПАН» спорили о том, кому ООО «ПАН», владелец «Зингера», должно больше денег, чтобы контролировать процесс управления им, а значит, и знаковым памятником архитектуры. Теперь же речь зашла о погашении этого долга. Но если ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги», дочерняя компания «Книжного магазина № 1», напрямую выступило с таким предложением, то с противной стороны возникло ранее не упоминавшееся в контексте этой истории ООО «Экшн Коллекшн».



Эта компания предоставила в суде справку о перечислении в депозит нотариуса денежных средств, достаточных для погашения долгов, зафиксированных в реестре требований кредиторов ООО «ПАН». Судя по документам, предоставленным в ходе судебного заседания, средства у этой компании появились после получения кредита в Альфа-Банке, то есть долго гадать, кто стоит за «Экшн Коллекшн», не приходится. ООО УК «Альфа-Капитал» и КИО не возражали об оплате долгов по этому сценарию, и суд его утвердил.

Однако соперники «Альфы» в споре о банкротстве компании выступают против такого решения. По словам Инессы Головнёвой, генерального директора конкурсного кредитора АО «ПАН», тот факт, что погашение требований конкурсных кредиторов ООО «ПАН» производится через организацию «Экшн Коллекшн», имеющую отрицательные финансовые показатели и явно неспособную произвести такое погашение самостоятельно, не может являться случайным. «Это выглядит как схема, целью которой является установление контроля над дорогостоящими активами ООО «ПАН», их дальнейшее отчуждение и возврат произведённых инвестиций через банкротство «Экшн Коллекшн». А постарадавшими в этой истории будут конкурсные кредиторы, которые останутся и без требований к ООО «ПАН», и без денег», — опасается Инесса Головнева.



«Если бы «Альфа» хотела по-честному заплатить долги, она бы взяла и сама их погасила. Но они почему-то купили на рынке «Экшн Коллекшн». У нее отрицательные чистые активы, в отношении данной компании уже подавалось заявление о намерении признать ее банкротом. А ей выдают кредит на 300 с лишним миллионов. Они представили в суд договор, на котором нет необходимых подписей. Платежного поручения о переводе средств от Альфа-Банка тоже нет, — объясняет Андрей Исаев свои опасения. — В итоге что это за деньги, которые должны поступить кредиторам от «Экшн Коллекшн», непонятно. И действующим кредиторам я бы посоветовал их не получать, потому что в любой момент может быть объявлено банкротство этой компании, и все сделки, которые она совершала последние три года, будут оспорены».

«Фонтанка» обратилась за комментариями в КИО Петербурга, однако к моменту публикации чиновники не представили редакции своего видения ситуации и не стали пояснять, почему они согласны получить деньги от «Экшн Коллекшн» в счет долга ООО «ПАН», но даже не рассматривают аналогичное предложение от ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

