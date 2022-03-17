Дом книги на канале Грибоедова закроется на ремонт на следующей неделе. Открытие запланировано на июнь

«В понедельник состоялось финальное заседание суда, по результатам которого решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Теперь мы ждем скорейшего завершения всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны Альфа-банка, чтобы наконец начать работу по возвращению городского книжного на свое законное место, — пишет Борис Пиотровский в своем телеграм-канале. — Надеемся, что сможем приступить к работам уже на следующей неделе. Правда, само открытие нового магазина из-за затянувшегося судебного процесса мы вынуждены сдвинуть на июнь».

В статусе знакового для города и туристической индустрии дома большие изменения произошли на этой неделе, когда 14 марта апелляционная инстанция подтвердила решение арбитража о расторжении договора субаренды здания со структурами экс-банкира Андрея Исаева. Помещения в доме Зингера перешли в распоряжение структур Альфа-банка, который уже заявил о готовности сотрудничать с принадлежащей городу сетью книжных магазинов, а также о возможной продаже права аренды.



Представители Андрея Исаева в четверг вечером не стали напрямую отвечать на вопрос, действительно ли они готовы покинуть помещения на следующей неделе: «Пока не могу сказать с уверенностью. Все движения будут по процедуре, согласно нормам законодательства». Кроме того, нынешние обитатели Дома книги уже заявили о намерении оспаривать решение суда в кассационной инстанции, чтобы оставить за собой права на здание, в реконструкцию которого они в свое время вложили более миллиарда рублей.

