«Морды» нет, сработали все подушки. Посмотрите, как выглядит каршеринг после плавания в Фонтанке

Упавший в Фонтанку каршеринговый Nissan извлекали из воды с помощью подъёмного крана.
На фотографиях с места происшествия видно, какие значительные повреждения получил автомобиль. Видео спасательных работ публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».
Ночью 20 апреля на Садовой улице, как уже писала «Фонтанка», сотрудники ДПС решили остановить «Ниссан Кашкай». Водитель не отреагировал, началась погоня. Машина влетела в Апраксин переулок, на полном ходу пересекла набережную Фонтанки и, пробив ограду, нырнула в воду. Момент падения попал на камеру.
«Ниссан», как видно на фото, сильно повреждён: «морда» снесена, сработали подушки безопасности, даже боковые, на ветровом стекле след удара — такой остаётся, например, когда непристёгнутого человека откидывает вперёд и он головой бьёт стекло.
В салоне находились двое мужчин, 21 года и 22 лет, оба с признаками алкогольного опьянения (а водитель ещё и без прав). Их вытащили из воды спасатели. Они также помогли 21-летнему парню, который был на пришвартованном катере и пытался спасти водителя и пассажира. Всех троих госпитализировали с переохлаждением.