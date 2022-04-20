«Морды» нет, сработали все подушки. Посмотрите, как выглядит каршеринг после плавания в Фонтанке

Упавший в Фонтанку каршеринговый Nissan извлекали из воды с помощью подъёмного крана.

Ночью 20 апреля на Садовой улице, как уже писала «Фонтанка», сотрудники ДПС решили остановить «Ниссан Кашкай». Водитель не отреагировал, началась погоня. Машина влетела в Апраксин переулок, на полном ходу пересекла набережную Фонтанки и, пробив ограду, нырнула в воду. Момент падения попал на камеру.

«Ниссан», как видно на фото, сильно повреждён: «морда» снесена, сработали подушки безопасности, даже боковые, на ветровом стекле след удара — такой остаётся, например, когда непристёгнутого человека откидывает вперёд и он головой бьёт стекло.

