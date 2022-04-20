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    По прямой, несмотря на ограду. Падение «Ниссана» в Фонтанку попало на видео

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    4 комментария

    Уличные камеры сняли последнюю стометровку каршерингового «Ниссана» перед падением в Фонтанку. Водитель даже не пытался тормозить.

    Ролик оказался в распоряжении «Фонтанки» 20 апреля. «Водными процедурами» закончилась погоня, которая, как сообщали в ГУ МВД, началась около 3:30 на Садовой улице. Водитель «Ниссана Кашкая» не отреагировал на требование об остановке наряда ДПС, началось преследование. Машина выехала в Апраксин переулок, на полном ходу пересекла набережную Фонтанки и, сбив ограждение, упала в воду.

    «Фонтанка.ру»

    В салоне находились двое мужчин, 21 года и 22 лет. Их вытащили из воды спасатели. Они также помогли 21-летнему парню, который был на пришвартованном катере и пытался спасти водителя и пассажира. Всех троих госпитализировали с переохлаждением.

    По данным ГУ МВД, за рулем каршеринга находился 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Некоторое время назад его лишили прав за оставление места ДТП.

    В отношении водителя составили протокол об «управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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    Комментарии (4)

    VKuser151346904
    Опять каршеринг, опять пьяный за рулем, опять 22 года и без прав...уже противно....
    SERGEY111
    Глеб Егорыч и в этот раз не промазал .
    Avs7153
    Понарыли речек, проехать негде!
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