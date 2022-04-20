Каршеринговый «Ниссан» уходил от полицейской погони и упал в Фонтанку. В больницу увезли троих, в том числе неравнодушного

Около четырех ночи на набережной Фонтанки рябило от мигалок машин экстренных служб и полиции. В реку упала машина с людьми, которые очень не хотели встречи с ДПС.
МЧС к дому 92 по набережной реки Фонтанки вызвали в 3:40, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального ведомства 20 апреля. В воду, пробив заграждение, упал «Ниссан Кашкай», который принадлежит каршеринговой компании. Водитель не справился с управлением, когда уходил от преследования сотрудников полиции. В момент падения в салоне были двое мужчин — 22 лет и 21 года. Их вытащили из воды и с переохлаждением увезли в больницу.
Также с переохлаждением в Мариинскую больницу попал еще один 21-летний мужчина. Он был на пришвартованном прогулочном катере, когда «Ниссан» нырнул в Фонтанку, и пытался оказать помощь оказавшимся в воде людям.
«Кашкай» вытащили из воды в 5:26 краном поисково-спасательной службы.