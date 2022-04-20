ГУ МВД: Водитель каршерингового «Ниссана», упавшего в Фонтанку, был пьян и без прав

Полицейский главк рассказал о причинах погони за «Ниссаном», которая закончилась в реке Фонтанке.

Наряд ДПС, как сообщает пресс-служба ведомства 20 апреля, пытался остановить каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай» у дома 42 по Садовой улице около 3:30 ночи. Но водитель нажал на газ и попытался скрыться. Сотрудниками полиции было организовано преследование.



На большой скорости «Ниссан» пересек набережную Фонтанки, сбил ограждение и упал в воду.



Полицейские вызвали МЧС. Спасатели извлекли из воды двух мужчин — 21 года и 22 лет, которые были в салоне, а также 21-летнего парня, пытавшегося их спасти.

