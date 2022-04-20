    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-в

    771мм

    65%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ГУ МВД: Водитель каршерингового «Ниссана», упавшего в Фонтанку, был пьян и без прав

    2850
    3 комментария

    Полицейский главк рассказал о причинах погони за «Ниссаном», которая закончилась в реке Фонтанке.

    Наряд ДПС, как сообщает пресс-служба ведомства 20 апреля, пытался остановить каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай» у дома 42 по Садовой улице около 3:30 ночи. Но водитель нажал на газ и попытался скрыться. Сотрудниками полиции было организовано преследование.

    На большой скорости «Ниссан» пересек набережную Фонтанки, сбил ограждение и упал в воду.

    Полицейские вызвали МЧС. Спасатели извлекли из воды двух мужчин — 21 года и 22 лет, которые были в салоне, а также 21-летнего парня, пытавшегося их спасти.

    Все были госпитализированы с переохлаждением.

    Как выяснили полицейские, за рулем «Ниссана» был 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее его лишили прав за оставление места ДТП.

    Пока на мужчину составлен протокол об «управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Карабас Барабас
    За переклейку ценников - в СИЗО, за пьяную езду без прав (хорошо никого не сбил) - штраф.
    Так и живём.
    А13579
    И дальше будет ездить бухой и без прав. Кто ему помешает?
    Софокл Аристархович
    Каршеринг - ЗЛО!!!
    Вывод: "Карш" - отменить, "водЯтила" - на идиотен-тест
    (p.s.: есть альтернатива - отрезать руку, дабы нечем было руль крутить ...но "это не наш метод"!)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний