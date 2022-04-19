Минкульт уволил сотрудника департамента кинематографии, выдавшего прокатное удостоверение эротическому «Искушению»

Министерство культуры России уволило сотрудника, который допустил выдачу прокатного удостоверения фильму «Искушение» режиссёра Пола Верховена. Об этом 19 апреля сообщила в своем телеграм-канале глава ведомства Ольга Любимова.
«В Минкультуры России обратились кинопроизводители зарубежного фильма «Искушение» режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение»», — говорится в сообщении.
Сотрудник был уволен, а директор департамента получил строгий выговор. Прокатное удостоверение отозвано.
Мировая премьера эротического фильма «Искушение» (в оригинале — Benedetta) прошла еще 9 июля на Каннском кинофестивале, фильм вызвал полярные мнения кинокритиков. Картина — об Италии времен Возрождения, где, по сюжету картины, монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в послушницу и одновременно возвышается в католической иерархии после того, как на ее руках появляются стигматы. Когда о страсти узнают за пределами монастыря, главную героиню привлекают к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Главные роли в картине исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг. В сентябре «Фонтанка» писала, что Минкульт отказал фильму в прокатном удостоверении.