Минкульт уволил сотрудника департамента кинематографии, выдавшего прокатное удостоверение эротическому «Искушению»

Больше фильмов хороших и разных! Дорожный рабочий-гей, продавщица пирожков-лесбиянка, лесоруб-трансвестит! Не надо отворачиваться от реальности, она давно постучала к вам в окно, деятели культуры! Хотя о чем это я, эта реальность постучала из их мира в мое окно. Взяться и раскрыть тему до конца, она интересна не только прыщавым подросткам. тысячи половозрелых людей страдают от одиночества и валом валят на подобные картины! Вперед! Точнее задом вперед! Или передом в зад? Чего то я запутался в лозунгах.