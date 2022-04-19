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    Минкульт уволил сотрудника департамента кинематографии, выдавшего прокатное удостоверение эротическому «Искушению»

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    4 комментария

    Министерство культуры России уволило сотрудника, который допустил выдачу прокатного удостоверения фильму «Искушение» режиссёра Пола Верховена. Об этом 19 апреля сообщила в своем телеграм-канале глава ведомства Ольга Любимова.

    «В Минкультуры России обратились кинопроизводители зарубежного фильма «Искушение» режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение»», — говорится в сообщении.

    Сотрудник был уволен, а директор департамента получил строгий выговор. Прокатное удостоверение отозвано.

    Мировая премьера эротического фильма «Искушение» (в оригинале — Benedetta) прошла еще 9 июля на Каннском кинофестивале, фильм вызвал полярные мнения кинокритиков. Картина — об Италии времен Возрождения, где, по сюжету картины, монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в послушницу и одновременно возвышается в католической иерархии после того, как на ее руках появляются стигматы. Когда о страсти узнают за пределами монастыря, главную героиню привлекают к суду по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Главные роли в картине исполнили Вирджиния Эфира и Шарлотта Рэмплинг. В сентябре «Фонтанка» писала, что Минкульт отказал фильму в прокатном удостоверении.

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    Комментарии (4)

    07A
    Больше фильмов хороших и разных! Дорожный рабочий-гей, продавщица пирожков-лесбиянка, лесоруб-трансвестит! Не надо отворачиваться от реальности, она давно постучала к вам в окно, деятели культуры! Хотя о чем это я, эта реальность постучала из их мира в мое окно. Взяться и раскрыть тему до конца, она интересна не только прыщавым подросткам. тысячи половозрелых людей страдают от одиночества и валом валят на подобные картины! Вперед! Точнее задом вперед! Или передом в зад? Чего то я запутался в лозунгах.
    Slava_Rossii
    Возврат совковой цензуры во всей красе. Видимо скоро заявят, что в России секса нет.
    AndrewBarsik
    Пол Верховен - гений. Лучше разогнать всё "министерство культуры" без права на стаж государственной службы, чем лишить граждан России возможности смотреть его фильмы.
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