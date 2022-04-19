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    Медведев призвал Россию приготовиться к возможной агрессии НАТО

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    48 комментариев

    России нужно быть готовой к опасности, которая исходит от НАТО. Об этом 19 апреля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

    «Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страну самыми современными вооружениями», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По словам экс-премьера, для защиты стране необходима «надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения».

    Ранее Медведев заявил, что санкции в отношении РФ могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и как одна из форм гибридной войны. Также политик поставил под сомнение безъядерный статус Балтики из-за возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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    Комментарии (48)

    chip1
    Создать высокотехнологичную оборону и экономику вообще, это не так просто как наваять репрессивный закон и разогнать неугодные СМИ, тут нужно годами вкладываться в науку и экономику своей страны! Кто будет вкладываться, Абрамович, Дерипаска, Прохоров, Усманов и т.п. хозяева земли русской? 170 метровые яхты променяют на "люблю Родину"? Или это спич в воздух, народу на потеху. дескать надо сброситься всем вашим народным миром и не спрашивать власть куда миллиарды нефтедолларов 20+ лет утекали, в чьи карманы?
    Danila-mestari
    Айфончику больше не наливать!
    260657101
    НАТО не является угрозой для российских граждан. Это факт.
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