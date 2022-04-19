Медведев призвал Россию приготовиться к возможной агрессии НАТО

России нужно быть готовой к опасности, которая исходит от НАТО. Об этом 19 апреля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.



«Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страну самыми современными вооружениями», — сказал он (цитата по РИА Новости).

