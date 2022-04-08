Медведев заявил, что санкции против России могут быть расценены как акт международной агрессии

«В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными», — гласит запись, опубликованная в соцсети 8 апреля.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции в отношении РФ могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и как одна из форм гибридной войны. Политик выразил свое мнение в личном Telegram-канале.

По словам экс-президента, цель санкций — радикально ослабить государство, вызвав недовольство ее властями для их последующего смещения. Однако, отметил он, такое давление обычно ведет к противоположному результату: гражданское общество консолидируется вокруг власти и укрепляет существующий политический режим. Кроме того, население начинает воспринимать страны, которые ввели рестрикции, как врагов своей родины.



Медведев добавил, что санкции временны и когда-то закончатся. В итоге они приведут к разрушенному международному порядку и тяжелым последствиям для мировой экономики и жизни отдельных государств.



«И даже сама отмена незаконных санкций будет сопровождаться бравурной риторикой об их высокой действенности. Хотя к тому времени всем будет ясно, что их результативность — абсолютная ложь. Таковы законы жанра», — подытожил политик.



6 апреля Минфин США ввел новые персональные санкции против целого ряда российских государственных деятелей. В перечень, помимо Дмитрия Медведева, попали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, полпреды президента в СЗФО и СКФО Александр Гуцан и Юрий Чайка, а также руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.

