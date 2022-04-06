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    Минфин США вводит персональные санкции против Беглова, Собянина, Медведева и еще десятка чиновников

    Минфин США вводит новые персональные санкции против целого ряда российских государственных деятелей. Об этом 6 апреля сообщается на сайте ведомства.

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    В список попали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, полпреды президента в СЗФО и СКФО Александр Гуцан и Юрий Чайка, а также руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и некоторые другие чиновники.

    Ранее губернатора Петербурга включали в «санкционный список Навального», который утвердил американский Конгресс. Многие из новых фигурантов для ограничений также были в этом перечне. Беглов также включен в санкционный список Великобритании из-за спецоперации российских властей на Украине.

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    Комментарии (16)

    Елена А.
    А не слабо всем, кто в списке- лишить их гражданства недружественных стран? А то что ни ФИО, то родственник ближайший ( жена, дети и тд.) имеют гражданство не РФ. А лишив гражданства- выслать на историческую родину. Может тогда "сработают" такие санкции.
    milon
    это очень хорошая новость! санкции только на пользу вате
    Профессор Тарантога
    Наш Сашок попал на крючок......
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