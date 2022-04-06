Минфин США вводит персональные санкции против Беглова, Собянина, Медведева и еще десятка чиновников

В список попали губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, полпреды президента в СЗФО и СКФО Александр Гуцан и Юрий Чайка, а также руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и некоторые другие чиновники.



Ранее губернатора Петербурга включали в «санкционный список Навального», который утвердил американский Конгресс. Многие из новых фигурантов для ограничений также были в этом перечне. Беглов также включен в санкционный список Великобритании из-за спецоперации российских властей на Украине.

