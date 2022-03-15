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Великобритания вслед за США внесла в санкционный список губернатора Петербурга

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Губернатор Петербурга Александр Беглов включен в санкционный список Великобритании из-за спецоперации российских властей на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном 15 марта на сайте GOV.UK.

Фото: скриншот с сайта GOV.UK
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Наложенные на Беглова персональные санкции предполагают замораживание его активов и запрет на поездки в Великобританию.

«Фонтанка» писала, что в общей сложности в санкционном списке Соединенного Королевства — 350 физических и юридических лиц из РФ. В частности, там упомянуты экс-президент России и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, официальный представитель МИД России Мария Захарова и телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, что в сентябре прошлого года Александр Беглов уже включался в санкционный список, утвержденный комитетом конгресса США.

Фото: скриншот с сайта GOV.UK

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Комментарии (19)

Piter Russo
Ну так восьмой ребенок ничего не боиться)
VKuser2851963
теперь у Беглова будет больше времени , чтобы сделать наш город ещё краше
260567431
Из-за масок, снега или мусора?
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