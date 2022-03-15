Великобритания вслед за США внесла в санкционный список губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов включен в санкционный список Великобритании из-за спецоперации российских властей на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном 15 марта на сайте GOV.UK.
Наложенные на Беглова персональные санкции предполагают замораживание его активов и запрет на поездки в Великобританию.
«Фонтанка» писала, что в общей сложности в санкционном списке Соединенного Королевства — 350 физических и юридических лиц из РФ. В частности, там упомянуты экс-президент России и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, официальный представитель МИД России Мария Захарова и телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, что в сентябре прошлого года Александр Беглов уже включался в санкционный список, утвержденный комитетом конгресса США.