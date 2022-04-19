Финляндия усилила пограничный контроль с Россией. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на финских военных.



«У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией», — отметил глава Пограничной службы Паси Костамоваара.



По его словам, финская сторона следит за тем, как идет специальная военная операция на Украине, и готова к возможным вызовам. Он добавил, что государство оценивает риски, связанные с тем, как ситуация может измениться на восточной границе, и в качестве примера привел появление большего числа просителей убежища со стороны России.

