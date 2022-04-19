Финляндия усилила пограничный контроль с Россией. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на финских военных.
«У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией», — отметил глава Пограничной службы Паси Костамоваара.
По его словам, финская сторона следит за тем, как идет специальная военная операция на Украине, и готова к возможным вызовам. Он добавил, что государство оценивает риски, связанные с тем, как ситуация может измениться на восточной границе, и в качестве примера привел появление большего числа просителей убежища со стороны России.
Между тем командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил о тесном сотрудничестве с погранслужбой. В последнее время, отметил он, шла подготовка к потенциально более серьезным инцидентам с точки зрения безопасности, непосредственной военной угрозы Финляндии нет.
Ранее стало известно, что пограничный переход через российско-финляндскую границу Париккала — Сювяоро прекратил работать на неопределенное время. Через него в основном перевозили российскую древесину. Причиной послужил пятый пакет санкций, который запрещает въезд в ЕС грузовому автотранспорту с регистрационными номерами РФ и Белоруссии.
В середине марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что в связи с подобными процессами Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики.