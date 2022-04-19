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    Финляндия усилила пограничный контроль с Россией

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    9 комментариев

    Финляндия усилила пограничный контроль с Россией. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на финских военных.

    «У нас очень высокая готовность к выполнению наших задач. Мы усилили пограничный контроль, управление и мониторинг ситуации и вообще возможности выполнения задач. Мы регулируем наши действия в соответствии с ситуацией», — отметил глава Пограничной службы Паси Костамоваара.

    По его словам, финская сторона следит за тем, как идет специальная военная операция на Украине, и готова к возможным вызовам. Он добавил, что государство оценивает риски, связанные с тем, как ситуация может измениться на восточной границе, и в качестве примера привел появление большего числа просителей убежища со стороны России.

    Между тем командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил о тесном сотрудничестве с погранслужбой. В последнее время, отметил он, шла подготовка к потенциально более серьезным инцидентам с точки зрения безопасности, непосредственной военной угрозы Финляндии нет.

    Ранее стало известно, что пограничный переход через российско-финляндскую границу Париккала — Сювяоро прекратил работать на неопределенное время. Через него в основном перевозили российскую древесину. Причиной послужил пятый пакет санкций, который запрещает въезд в ЕС грузовому автотранспорту с регистрационными номерами РФ и Белоруссии.

    В середине марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежелательным последствиям. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что в связи с подобными процессами Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики.

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    Комментарии (9)

    Мурыч
    Когда уже за сыром с маслом поедем? Сыр Валио по 5 евро/кило, масло Валио 2,4 евро/500 грамм.
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    иже херувимы ... (с)
    AlBerkut
    И что? Типа это может спасти от русских, которые, если им надо, ездят к соседям в гости организованными группами зелёных человечков на танках? 🤔😎
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