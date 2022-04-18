Матвиенко: Вместо написания пресс-релизов Минпромторгу надо проанализировать рынок крепежа в России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко продолжила дискуссию «о гвоздях». В понедельник, 18 апреля, в ее телеграм-канале был опубликован ответ Минпромторгу с пожеланием получше разобраться в ситуации с импортозамещением металлических изделий.

«Надеюсь, что столь поспешная публикация Минпромторга была недоразумением. Кто-то решил проявить инициативу и поторопился, — говорится в телеграм-канале. — Хочется думать, что в это же самое время, когда писался пресс-релиз, в Министерстве промышленности и торговли грамотные и квалифицированные специалисты уже вовсю работали над соответствующими аналитическими материалами».



Таким образом, Валентина Матвиенко продолжила разговор о недостатке отечественных мощностей по выпуску металлического крепежа, который в больших объемах сейчас завозится в Россию из-за рубежа. На прошлой неделе она выступила с заявлением о том, что в стране некому производить гвозди, и предложила «поручить» эту задачу малому бизнесу.

Почти сразу ей ответили представители крупных металлургических российских компаний, которые заверили спикера, что именно они производят в стране большую часть гвоздей. Их подержали и в Минпромторге, приведя цифры, согласно которым львиная доля гвоздей в стране — отечественного производства.

«Я в своем высказывании легко могла заменить слово «гвозди» на какое-нибудь другое. Но простые примеры обычно более наглядны, отчетливы, понятны. Поэтому, уверена, тема и получила такой резонанс. Так что дело не в гвоздях, — парировала Валентина Матвиенко. — К моему глубокому сожалению, вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться, как так получилось, что изделия, которые чуть сложнее, чем кусок проволоки, мы тоннами ввозим из других стран, Минпромторг радостно заявляет, что гвоздей в стране производится достаточно, и готовит бравурный пресс-релиз».

