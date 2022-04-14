«Северсталь» опровергла заявление Матвиенко о том, что в России не производят гвозди

Специализированное подразделение «Северстали» — «Северсталь-метиз» 14 апреля выступило с заявлением, опровергающим слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России не производят гвозди.
В «Северстали» сообщили, что 77% гвоздей на рынке РФ — отечественного производства, и только 23% — импортного (20% из них — Белоруссия, 2% — Китай, 1% — прочие).
«За 2021 год общий объем производства этого продукта [«Северсталь-метизом»] составил 9 тыс. тонн, из которых только 2 тыс. отправились на экспорт», — написал гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев на своей странице в «ВКонтакте». Он также отметил, что доля его компании на российском рынке гвоздей составляет 8%.
«В случае увеличения спроса «Северсталь-метиз» готов удовлетворить новые запросы за счет запаса мощностей в 25–30% в зависимости от конкретного продукта», — заявили в компании.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не производит собственных гвоздей, а импортирует их. «Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — удивилась Матвиенко.
Согласно отчетности ФТС, за 2021 год в Россию было импортировано около 23 тыс. тонн гвоздей на сумму 42 млн долларов, из них около 18 тыс. из Белоруссии (17 млн долларов). Из Китая — 3 тыс. тонн на 10 млн долларов. По расчетам «Северстали», доля отечественных гвоздей на рынке — 87,5 тыс. тонн.