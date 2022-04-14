«Северсталь» опровергла заявление Матвиенко о том, что в России не производят гвозди

Специализированное подразделение «Северстали» — «Северсталь-метиз» 14 апреля выступило с заявлением, опровергающим слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России не производят гвозди.



В «Северстали» сообщили, что 77% гвоздей на рынке РФ — отечественного производства, и только 23% — импортного (20% из них — Белоруссия, 2% — Китай, 1% — прочие).



«За 2021 год общий объем производства этого продукта [«Северсталь-метизом»] составил 9 тыс. тонн, из которых только 2 тыс. отправились на экспорт», — написал гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев на своей странице в «ВКонтакте». Он также отметил, что доля его компании на российском рынке гвоздей составляет 8%.

