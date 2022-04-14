«Надо сейчас наращивать мускулы». Матвиенко призвала малый и средний бизнес делать гвозди

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди, а импортирует их.
«Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт], догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — цитирует заявление Матвиенко на заседании Совфеда 14 апреля РИА Новости.
Спикер верхней палаты парламента выступила после того, как сенатор Эдуард Россель поднял тему импортозамещения в РФ. Матвиенко, в частности, призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».
«Это мелкий пример, сколько того, что мы могли бы делать сами и не делаем. Понятно, всё не может ни одна страна производить. Но надо сейчас наращивать мускулы и быстрее двигаться вперед», — заявила глава Совфеда.