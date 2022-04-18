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    37 ударов ножом по девушке с Большой Московской стали билетом в СИЗО для уроженца Татарстана

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    1 комментарий

    Куйбышевский районный суд отправил под стражу 23-летнего уроженца Набережных Челнов Ильяса Гилязова, обвиняемого в совершении убийства. Об этом 18 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие считает, что пятничным вечером Гилязов, находясь в квартире дома 4 по Большой Московской, из корыстных побуждений нанес 28-летней девушке 37 ударов ножом. Молодой человек бил по голове, шее, груди и в предплечье. После этого он схватил мобильный телефон потерпевшей и скрылся с места происшествия. Изувеченный труп нашла соседка погибшей. По оперативным данным, в квартире, где случилась трагедия, девушки оказывали интимные услуги. Задержать Гилязова удалось только спустя два дня. Силовиков к его дому привела служебная немецкая овчарка.

    Обвиняемый и его защитники против меры в виде ареста не возражали.

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    Комментарии (1)

    265101847
    Какая Большая Московская? Первоначально говорили про Большую Морскую? Или журналистам пофик, разбираться в топонимике города- некогда и неохота?
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