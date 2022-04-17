Поймать подозреваемого в убийстве обнаженной девушки в центре Петербурга помогла собака

После того, как накануне в квартире дома 4 по Большой Московской улице было обнаружено тело 28-летней девушки с ранами на лице и шее, к поиску преступника решили привлечь кинолога с собакой. Из квартиры погибшей взяли образец запаха подозреваемого и дали его полицейской собаке по кличке Кадис под руководством инспектора Ольги Филипповой.

Петербургский главк раскрывает подробности задержания фигуранта дела об убийстве девушки в частном борделе в центре Петербурга.

«Собака уверенно взяла след и довела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки. Там, по месту своего проживания, был задержан 23-летний петербуржец, уроженец города Набережные Челны, работающий доставщиком еды», — сообщает 17 апреля пресс-служба ГУ МВД.

«Фонтанка» писала, что задержанный первоначально говорил о том, что пришел ограбить девушку, которая за деньги предоставляла интимные услуги. Однако, ему не поверили, так как девушку нашли обнаженной на кровати с перерезанным горлом и обезображенным лицом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Подозреваемый передан в следственные органы для принятия процессуального решения.