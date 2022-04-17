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    Поймать подозреваемого в убийстве обнаженной девушки в центре Петербурга помогла собака

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    Петербургский главк раскрывает подробности задержания фигуранта дела об убийстве девушки в частном борделе в центре Петербурга.

    После того, как накануне в квартире дома 4 по Большой Московской улице было обнаружено тело 28-летней девушки с ранами на лице и шее, к поиску преступника решили привлечь кинолога с собакой. Из квартиры погибшей взяли образец запаха подозреваемого и дали его полицейской собаке по кличке Кадис под руководством инспектора Ольги Филипповой.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    «Собака уверенно взяла след и довела полицейских до квартиры дома 87 по набережной реки Фонтанки. Там, по месту своего проживания, был задержан 23-летний петербуржец, уроженец города Набережные Челны, работающий доставщиком еды», — сообщает 17 апреля пресс-служба ГУ МВД.

    «Фонтанка» писала, что задержанный первоначально говорил о том, что пришел ограбить девушку, которая за деньги предоставляла интимные услуги. Однако, ему не поверили, так как девушку нашли обнаженной на кровати с перерезанным горлом и обезображенным лицом.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

    Подозреваемый передан в следственные органы для принятия процессуального решения.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    © Фонтанка.Ру

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