Правильное питание — неправильно: 11 устаревших мифов о еде

О белом картофеле часто приходится слышать, что он «нездоровый». Прежде всего из-за большого количества крахмала. Поэтому те, кто хочет похудеть, улучшить или просто поддержать в норме здоровье, старательно его избегают. Но, во-первых, поправиться можно и без картофеля, во-вторых, белый картофель — отличный источник многих питательных веществ, включая калий, клетчатку и даже витамин С.



— Чтобы избавить картофель от крахмала, перед приготовлением его нужно замочить в воде минут на 15–20, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Кроме того, чтобы картофель приносил нам пользу, а не вред, нужно его съедать в первой половине дня, когда наиболее активна поджелудочная железа. И картофель желательно есть без мяса, отдельно от животного белка, допустим, с овощами, квашеной капустой. По сути, картофель не вреден — вредно его неправильное употребление. И конечно, важно, сколько человек ест. Я своим клиентам рекомендую два–три раза в неделю порциями по 150–200 граммов за один прием — это вполне подходящая норма.



Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



Если следовать советам диетологов и не есть слишком много картофеля, то он может быть даже полезен. К тому же он более сытный, чем другие источники углеводов, такие как рис и макароны.