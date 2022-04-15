Разработчики WhatsApp добавляют в сервис функцию «сообществ»

Помимо этого, в ближайшие недели у пользователей появится возможность реагировать на сообщения в WhatsApp с помощью смайлов, тогда как админы групп получат право на то, чтобы удалять ошибочные и неприемлемые сообщения из всех чатов. Кроме того, станет доступной отправка файлов размером до 2ГБ, а в аудиозвонках смогут участвовать в группах до 32 участников.

«Таким образом, вы можете получать обновления, рассылаемые всему сообществу, и легко следить за обсуждениями в группах. У админов также появится больше возможностей в сообществах. Они смогут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество», — гласит сообщение пресс-службы на сайте WhatsApp.

В третьей декаде марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что предложения о блокировке в России WhatsApp, принадлежащего экстремистской корпорации Meta* (деятельность запрещена в РФ), не рассматриваются.



21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp. В Генпрокуратуре пояснили, что иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участия в запрещенной законом деятельности. Позже стало известно, что Роскомнадзор исключил Facebook и Instagram из реестра соцсетей, а компанию Meta — из списка иностранных лиц, работающих в РФ.



* Компания Meta запрещена в России, соцсети Instagram и Facebook признаны в России экстремистскими и запрещены.



Напомним, Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

