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Российский суд запретил Facebook и Instagram

Facebook* и Instagram* официально запрещены на территории России. Соответствующее решение 21 марта вынес Тверской суд Москвы.

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Суд признал Meta* (компанию, которая владеет этими соцсетями) организацией, которая ведет экстремистскую деятельность. Блокировку Facebook и Instagram предписано начать немедленно, WhatsApp ограничения не касаются. Ранее прокурор объяснил, что тех, кто продолжит пользоваться запрещенными соцсетями, наказывать не собираются.

Напомним, Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

*Meta, Facebook и Instagram запрещены на территории РФ

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Комментарии (32)

SlawaPiter
Это тот самый суд у которого подследственная за экономические преступления в особо крупных размерах и находящаяся под домашним арестом гражданка Васильева в это самое время отдыхала в Ницце и посещала выставки и магазины в Италии?!
266161435
пффф, знаем как запреты обходить. нас этому дикторы с первого канала учили.
Фомальгаут
Ждём сообщения: "Российский суд запретил Интернет"....
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