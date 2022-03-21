Российский суд запретил Facebook и Instagram

Суд признал Meta* (компанию, которая владеет этими соцсетями) организацией, которая ведет экстремистскую деятельность. Блокировку Facebook и Instagram предписано начать немедленно, WhatsApp ограничения не касаются. Ранее прокурор объяснил, что тех, кто продолжит пользоваться запрещенными соцсетями, наказывать не собираются.



Напомним, Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.



*Meta, Facebook и Instagram запрещены на территории РФ