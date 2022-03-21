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Прокуратура заявила, что пользователей Facebook и Instagram не будут привлекать к ответственности

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В случае запрета компании Meta россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура потребовала запретить в России деятельность Meta «по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности». Ведомство уточнило, что о запрете WhatsApp речи не идет, поскольку мессенджер является средством общения, а не размещения информации.

Вопрос о признании Meta экстремистской организацией был поднят после появления информации о том, что компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

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Комментарии (9)

Ник Приносящий Счастье
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VictorW
Так волновался за Первый канал - они то и дело ФБ показывают! А сейчас прям от сердца отлегло.
AndrewBarsik
Пользователей Facebook и Instagram дорогая редакция успокоила. Спасибо! А вот те, кто слушал "Эхо Москвы", BBC, радио "Свобода" поныне пребывают в тягостной неизвестности. Привлекут их к ответственности или ограничатся общественным порицанием?
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