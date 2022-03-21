Прокуратура заявила, что пользователей Facebook и Instagram не будут привлекать к ответственности

В случае запрета компании Meta россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram, заявил прокурор в суде. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.



Ранее прокуратура потребовала запретить в России деятельность Meta «по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности». Ведомство уточнило, что о запрете WhatsApp речи не идет, поскольку мессенджер является средством общения, а не размещения информации.



Вопрос о признании Meta экстремистской организацией был поднят после появления информации о том, что компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

