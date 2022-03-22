Клишас: Блокировать WhatsApp не планируется

Предложения о блокировке в России WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta*, признанной в России экстремистской, не рассматриваются, заявил 22 марта ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Планов блокировки WhatsApp нет», — сказал Клишас.
В последние дни в соцсетях начала распространяться информация о возможной скорой блокировке WhatsApp. Мнение о том, что WhatsApp должен быть заблокирован вслед за запрещёнными Facebook* и Instagram*, высказал накануне ТАСС глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Свою уверенность он объяснил тем, что в мессенджере распространяется огромный объём ложной информации.
21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp. В Генпрокуратуре пояснили, что иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участия в запрещенной законом деятельности. Роскомнадзор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей, а компанию Meta* — из списка иностранных лиц.
* Компания Meta запрещена в России, соцсети Instagram и Facebook признаны в России экстремистскими и запрещены.