Клишас: Блокировать WhatsApp не планируется

Предложения о блокировке в России WhatsApp, принадлежащего корпорации Meta*, признанной в России экстремистской, не рассматриваются, заявил 22 марта ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«Планов блокировки WhatsApp нет», — сказал Клишас.



В последние дни в соцсетях начала распространяться информация о возможной скорой блокировке WhatsApp. Мнение о том, что WhatsApp должен быть заблокирован вслед за запрещёнными Facebook* и Instagram*, высказал накануне ТАСС глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Свою уверенность он объяснил тем, что в мессенджере распространяется огромный объём ложной информации.

