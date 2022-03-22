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РКН исключит Instagram* и Facebook* из реестра социальных сетей

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Роскомнадзор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей, а компанию Meta** — из списка иностранных лиц, работающих в России.

«Роскомнадзор исключит организацию из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, а Instagram* и Facebook* — из реестра социальных сетей», — цитирует 22 марта РИА Новости сообщение ведомства.

Теперь российские СМИ должны маркировать компанию Meta** как запрещенную в РФ организацию. Кроме того, не допускается демонстрация логотипа самой компании и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*, пояснили в пресс-службе РКН.

«Согласно ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации», при распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее социальные сети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что ее деятельность на территории России запрещена», — указало ведомство.

Ответственность для СМИ за отсутствие маркировки наступает после включения Минюстом экстремистской организации в соответствующий перечень.

21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность, но сделал исключение для WhatsApp. В Генпрокуратуре пояснили, что иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta* как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности.

Напомним, Meta обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской.

** Запрещенная в России организация.

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