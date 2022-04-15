Пока нефролог Земченков жил в СИЗО, на него взяли кредит и продали его облигации

Ущерб в общей сумме около двух миллионов рублей указал в заявлении в полицию бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков. Он оказался должником Сбера по кредиту, который якобы взял, пока находился в изоляторе.

О финансовых трудностях доктора «Фонтанке» 15 апреля сообщил адвокат Земченкова Сейран Арутюнян. С заявлением в полицию нефролог обратился после освобождения — известного петербургского врача обвиняли в убийстве жены Ирины, которая пропала в 2010 году. Почти год он пробыл в изоляторе, в суде дело переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности и прекратили за давностью событий.



Оказалось, что летом 2021 года кто-то от его имени взял кредит на 275 тысяч рублей в Сбере и продал облигации еще примерно на 30 тысяч долларов, воспользовавшись аккаунтом доктора в мобильном приложении. С учетом комиссии банка и процентов за просроченный кредит сумма ущерба дотягивает до двух миллионов рублей. Симка с телефоном у следователей находилась с момента задержания, а паспорт путешествовал вместе с Земченковым по разным СИЗО. «Из выписки бюро кредитных историй видно, что были неудачные попытки оформить кредиты и в других банках, но там заявки, видимо, не прошли проверку службы безопасности», — добавил адвокат.