Петербургский нефролог Земченков выпущен из-под стражи. Суд прекратил дело об убийстве и расчленении его жены

После переквалификации обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности защита заявила ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Возражать никто не стал.
Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад, в полицию с просьбой найти женщину пришел ее муж. Вместе с отцом Ирины и ее детьми Земченков обклеивал район объявлениями и обратился за помощью в программу «Жди меня». Карточку поиска как актуального все еще можно найти на сайте передачи.
В конце зимы 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину попал отец пропавшей. С дела об умышленном убийстве стряхнули пыль, через четыре месяца Земченкова задержали. Сперва он дал признательные показания, но позже от них отказался.
Потерпевшие и обвиняемый в этом деле практически на одной стороне — тесть нефролога просил суд на время следствия отпустить его домой. Земченков находился в СИЗО с апреля 2021 года.