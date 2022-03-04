Петербургский нефролог Земченков выпущен из-под стражи. Суд прекратил дело об убийстве и расчленении его жены

После переквалификации обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности защита заявила ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Возражать никто не стал.

Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад, в полицию с просьбой найти женщину пришел ее муж. Вместе с отцом Ирины и ее детьми Земченков обклеивал район объявлениями и обратился за помощью в программу «Жди меня». Карточку поиска как актуального все еще можно найти на сайте передачи.



В конце зимы 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину попал отец пропавшей. С дела об умышленном убийстве стряхнули пыль, через четыре месяца Земченкова задержали. Сперва он дал признательные показания, но позже от них отказался.

