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Петербургский нефролог Земченков выпущен из-под стражи. Суд прекратил дело об убийстве и расчленении его жены

Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Земченкова. Он выпущен из-под стражи в зале заседаний. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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После переквалификации обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности защита заявила ходатайство о прекращении дела за истечением сроков давности. Возражать никто не стал.

Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад, в полицию с просьбой найти женщину пришел ее муж. Вместе с отцом Ирины и ее детьми Земченков обклеивал район объявлениями и обратился за помощью в программу «Жди меня». Карточку поиска как актуального все еще можно найти на сайте передачи.

В конце зимы 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину попал отец пропавшей. С дела об умышленном убийстве стряхнули пыль, через четыре месяца Земченкова задержали. Сперва он дал признательные показания, но позже от них отказался.

Потерпевшие и обвиняемый в этом деле практически на одной стороне — тесть нефролога просил суд на время следствия отпустить его домой. Земченков находился в СИЗО с апреля 2021 года.

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Комментарии (10)

Ярополк
Нормально так прокатило.
Безработный из Твери
Придется Бастрыкину снова брать за лупу. Без его личного вмешательства все дела разваливаются.
efela
Офигеть.
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