Разбираться со снявшим штаны у Спаса на Крови блогером будет мировой судья

Молодого человека, устроившего фотосессию с раздеванием перед Спасом на Крови, будут судить в Петербурге — его обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



Скандальный снимок был сделан прошлым летом — на нем засветился не только 17-летний обвиняемый Андрей Курдов, но и его 15-летний друг. Оба были без штанов — Курдов демонстрировал оголенные ягодицы, а его товарищ стоял лицом к камере.



Отмечается, что фотографией был возмущен в том числе некий гражданин Булатов, которому она причинила нравственные страдания. Ранее на блогера Ирину Волкову, получившую 180 часов обязательных работ за похожий снимок у Исаакиевского собора, написал жалобу известный гееборец-мусульманин Тимур Булатов.

