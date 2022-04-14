Разбираться со снявшим штаны у Спаса на Крови блогером будет мировой судья

Молодого человека, устроившего фотосессию с раздеванием перед Спасом на Крови, будут судить в Петербурге — его обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Скандальный снимок был сделан прошлым летом — на нем засветился не только 17-летний обвиняемый Андрей Курдов, но и его 15-летний друг. Оба были без штанов — Курдов демонстрировал оголенные ягодицы, а его товарищ стоял лицом к камере.
Отмечается, что фотографией был возмущен в том числе некий гражданин Булатов, которому она причинила нравственные страдания. Ранее на блогера Ирину Волкову, получившую 180 часов обязательных работ за похожий снимок у Исаакиевского собора, написал жалобу известный гееборец-мусульманин Тимур Булатов.
По данным «Фонтанки», 17-летний Курдов родился в Республике Молдове, живет в полной семье в Невском районе. 15-летний петербуржец — практически его сосед. Живет с матерью и бабушкой.
В пресс-службе уточнили, что дело поступило в Дзержинский районный суд, но тот направил его «по подсудности». Рассмотрением займется мировой судья Центрального района.
По ч. 1 ст. 148 УК РФ Курдову грозит до года лишения свободы.